Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

Billy’nin erkek kardeşi Pedro Loredo, Billy’nin entübe edilmeden önce eşi Kypuros’a mektubu gönderdiğini söyleyerek “O an ikimiz de bunun bir veda mektubu olduğunu anladık. Sonya, kardeşimden bir veda mektubu almıştı ve bu onun kalbini paramparça etti” dedi. Avukat olan Billy, birkaç yıl önce kendi firmasını kurmuştu.

Billy’i romantik biri olarak tanımlayan Pedro, kardeşinin eşine sık sık aşk mektubu yazdığını söyledi. Billy’nin ölümü, Covid-19’un hala bir tehdit olmaya devam ettiğini tekrar hatırlattı.

Billy’nin eşi Sonya ise yaptığı açıklamada “Bence o gittikten sonra mutlu olmak için kendime izin vermem için çabaladı. Mektubu okuması çok zordu. Ama bu mektubu yazmış olması beni hiç şaşırtmadı” dedi.

İşte Billy’nin yazdığı notun tamamı:

"Bilmeni istiyorum ki, her gün hayatım için mücadele ediyorum. Bunu senin için, seni tekrar görebilmek için yapıyorum. Sen hayatımdaki en harika insansın ve seni her gün özlüyorum. Her zaman mükemmel biri olmadığımı biliyorum, ama elimden geleni yaptım. Sense benim için hep mükemmeldin, öyle olmadığını söylediğim zamanlarda bile. %99 ben yanılıyordum ve sen haklıydın, bunu seviyordum.

Eğer iyileşebilirsem, söz veriyorum Tanrı’ya karşı, hayata karşı ve bir koca olarak daha iyi biri olacağım. Sen en iyisini hakediyorsun. Eğer ikinci bir şansım olursa sana bunu yaşatmak istiyorum. Eğer iyileşmeyi başaramazsam bil ki, seninle harika bir hayatım oldu ve bunu dünyadaki diğer zenginliklere asla değişmem. Mutlu olmanı ve hayatına hiçbir pişmanlık duymadan devam etmeni istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar muhteşemdi. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Savaşmaya devam edeceğim”