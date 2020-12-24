Koronadan ölen adamın karısına yazdığı mektup yürek burktu

13 Aralık’ta Teksas’ta hayatını kaybeden 45 yaşındaki Billy Loredo, karısı Sonya Kypuros’a ölmeden önce bir elektronik mektup gönderdi.

Loredo mektubunda eşine “Eğer iyileşmeyi başaramazsam bil ki seninle harika bir hayatım oldu ve bunu dünyadaki diğer zenginliklere asla değişmem. Mutlu olmanı ve hayatına hiçbir pişmanlık duymadan devam etmeni istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar muhteşemdi” dedi.

Billy’nin erkek kardeşi Pedro Loredo, Billy’nin entübe edilmeden önce eşi Kypuros’a mektubu gönderdiğini söyleyerek “O an ikimiz de bunun bir veda mektubu olduğunu anladık. Sonya, kardeşimden bir veda mektubu almıştı ve bu onun kalbini paramparça etti” dedi. Avukat olan Billy, birkaç yıl önce kendi firmasını kurmuştu.

Kardeşi Pedro, Billy’i “O harika biriydi. En çok gülüşünü özleyeceğim. Hala kahkahası kulaklarımda” sözleriyle tanımladı.

Kasım ayında Billy’nin Covid-19 testi pozitif gelmişti. Kendisi de bir doktor olan Pedro, Billy’nin kaldırıldığı hastanedeki meslektaşlarından kardeşinin durumu hakkında sürekli bilgi alıyordu. Sağlık personellerinin tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden Billy’nin bir sağlık sorunu yoktu.