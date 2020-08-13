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Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Son aylarda dünyanın dört bir yanında insanlara koronavirüs nedeniyle evde kalmaları ve başka insanlarla temas etmemeleri söyleniyor. Bu çağrı, özellikle yalnız insanların seks partnerleriyle bir araya gelmesini güçleştiriyor.

Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin

İngiltere’nin HIV ve cinsel sağlık konusunda çalışan kurumu Terrence Higgins Trust tarafından yapılan bir araştırma, insanların %84’ünün başka hanelerdeki insanlarla seks yapmaktan kaçındığını ortaya çıkardı.

Yaşamı tehdit eden bir virüsün yayılmasını önlemek için yapılması gerekenin bu olmasına rağmen Terrence Higgins Trust, insanların seksten tamamen kaçınmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ederek koronavirüs riskini en aza indirecek güvenli seks rehberi yayınladı.

Rehbere göre “öpüşmemek, seks sırasında maske takmak ve yüzyüze pozisyonlardan kaçınmak” gibi maddeler yer alıyor.

Kişilerin seksten önce ve sonra 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkaması da riski azaltan bir diğer madde. Terrence Higgins Trust ayrıca insanlara, seks partneri sayısını birle sınırlandırmalarını tavsiye etti.

Rehberde ayrıca potansiyel partnerlerinin veya evlerinde herhangi birinin son iki hafta içinde herhangi bir semptomu olup olmadığını, koronavirüs testinin pozitif olup olmadığını sormaları önerilirken; semptomu olanların seks yapmamaları tavsiye edildi.

Terrence Higgins Trust’ın sağlık direktörü Dr. Michael Brady “Seks, hayatın çok önemli bir parçası ve insanlara seks yapmamasını söylemek gerçekçi değil. Bu nedenle Covid-19 pandemisi devam ederken cinsel ihtiyaçlarımızla Covid-19’un yayılma riski arasında bir denge bulmamız gerekiyor” dedi

Önerilen maddelere rağmen, pandemi sırasında en iyi seks partnerinin birlikte yaşanılan kişi olduğuna dikkat çeken rehberde ayrıca “Seks oyuncakları, online seks ve mastürbasyon en güvenli opsiyonlardan” ifadesi yer alıyor. Dr. Brady seksten kaçınmanın koronavirüsten korunmanın en iyi yolu olduğunu da sözlerine ekledi.

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