Korona sonrası seks rehberi: Maske takın, öpüşmeyin

İngiltere’nin HIV ve cinsel sağlık konusunda çalışan kurumu Terrence Higgins Trust tarafından yapılan bir araştırma, insanların %84’ünün başka hanelerdeki insanlarla seks yapmaktan kaçındığını ortaya çıkardı.

Yaşamı tehdit eden bir virüsün yayılmasını önlemek için yapılması gerekenin bu olmasına rağmen Terrence Higgins Trust, insanların seksten tamamen kaçınmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade ederek koronavirüs riskini en aza indirecek güvenli seks rehberi yayınladı.

Rehbere göre “öpüşmemek, seks sırasında maske takmak ve yüzyüze pozisyonlardan kaçınmak” gibi maddeler yer alıyor.

Kişilerin seksten önce ve sonra 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkaması da riski azaltan bir diğer madde. Terrence Higgins Trust ayrıca insanlara, seks partneri sayısını birle sınırlandırmalarını tavsiye etti.

Rehberde ayrıca potansiyel partnerlerinin veya evlerinde herhangi birinin son iki hafta içinde herhangi bir semptomu olup olmadığını, koronavirüs testinin pozitif olup olmadığını sormaları önerilirken; semptomu olanların seks yapmamaları tavsiye edildi.