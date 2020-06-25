Koronadan sonra Tinder: Artık seks daha az konuşuluyor!

Arkadaşlık ve flört aplikasyonlarının yayınladığı istatistiklere göre 30 Mart’tan bu yana “Nasılsın?” gibi ifadeler daha çok kullanılarak, flört cümleleriyle yer değiştirdi. Tinder’a göre aşkı arayanların çoğu, Covid-19 salgınından sonra yaklaşımlarını değiştirdi.

Kullanıcıların profillerinde başka insanlara “evde kal” gibi uyarılarda bulunan insanların sayısında da artış olduğu belirtildi. “Evde kal”, “sosyal mesafe” gibi popüler mesajların el yıkama emojileriyle birlikte kullanımında artış oldu. Ayrıca Tinder kullanıcılarının günlük sohbetleri, geçmişe göre %12 arttı.

Tinder CEO’su Elie Seidman “Bir şeyleri dört gözle beklemeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tinder’a girip bakınmak ve ileride buluşmak isteyeceğimiz biriyle tanışmak gibi. İnsanların kullandığı bir yer olmaktan dolayı mutluyuz. Umarım topluluğumuz bu zamanları sağlıklı ve evde güvende geçirir” dedi.



