HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

13.11.2020 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Danimarka'da bir çiftlikte ilk kez ortaya çıkan koronavirüslü vizonların yarattığı panik Yunanistan'a kadar uzandı. Ülkede iki farklı çiftlikteki vizonlarda virüs olduğu belirlendi.

Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da virüsün geçirdiği mutasyon haberleri endişeleri artırıyor. Aşılardan gelen iyi haberler salgını bitirmek için umut aşılasa da, vizonlardaki mutasyon geçirmiş koronavirüsünün bu çalışmaları boşa çıkarmasından korkuluyor.

Danimarka haziran ayında vizon yetiştirilen bir çiftlikte ckoronavirüs vakaları tespit etmişti. Uzmanlar yaptıkları incelemede insanlara da geçen virüsün mutasyon geçirmiş olduğunu tespit etti.

Elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü’yle de paylaşan Danimarkalı yetkililer, çiftliklerde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı aldı.

KOZANİ VE KASTORIA’DA

Ancak vizon tehlikesi Türkiye açısından giderek daha da yakına gelmeye başladı. Sınır komşumuz Yunanistan’da iki ayrı çiftlikte corona virüsü taşıyan vizonlar olduğu tespit edildi. Yunan yetkililer söz konusu çiftliklerin Kozani ve Kastoria’da bulunduğunu açıkladı.

ÇALIŞANLARDA DA ÇIKTI

Reuters’a açıklamalarda bulunan bir tarım bakanlığı yetkilisi, vizonlardaki virüsün mutasyona uğramadığını öne sürerken, “Yunanistan’ın kuzeyindeki iki çiftlikte corona virüsü taşıyan vizonlar tespit edildi. Çiftlik çalışanlarının da hastalığa yakalandığı belirlendi” dedi.

Yüz binlerce vizon olduğu belirtilen Yunanistan’ın Danimarka gibi bir itlaf kararı alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa’da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladıÖlen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

Parkta 'terör sembolü' skandalında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

HSK'dan flaş Osman Kavala adımı! Davayla ilgili tüm belgeler 'Acele' notuyla incelenmek üzere talep edildi

HSK'dan flaş Osman Kavala adımı! 'Acele' notuyla iletildi

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Rusya’da AVM’den giysi çalan genç, 3’üncü kattan atladı

Yeni icat, sarhoşların nefes alıp vererek ayılmasını sağlıyor

Yeni icat, sarhoşların nefes alıp vererek ayılmasını sağlıyor

Trump'a bir darbe daha: Seçim hilesine dair hiçbir kanıt yok

Trump'a bir darbe daha: Seçim hilesine dair hiçbir kanıt yok

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.