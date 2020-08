Koronalılarla kolonyalıların savaşı - 4

Corona eskiden solunum sistemi şikayetleri ön planda iken şimdi kas ağrısı ve ishal, karın ağrısı gibi şikayetlere yol açmaya başladı. Deride lekeler vs, vs...

Yani her türlü hastalık belirtisi coronalılar için normal olmakta (kolonyalılar bunu tüm dünya gibi yeni keşfetmişlerdi) çünkü kolonyalıların vücudunda o kadar rahat dolaşmakta ki hasta edeceği yeri sanki kendi tercih ediyormuş gibi davranmakta.

Savaş kazanılmamıştı ancak kolonyalılar kazandıklarını sanıyorlardı aslında kolonyalılar rehavete kapılmıştı sosyal mesafe, maske olayı ortadan kalkmış gibi bir şeydi.

Rakamlar düşmüştü ama yükselme trendine geçince uyanmaya başlar gibi oldular ama yinede ciddiyetin farkında değildiler. Beyaz önlüklü savaşçı kolonyalılar yine ön safta savaşmaya devam ediyordu ancak yetmiyordu !!!yetmiyordu!!!!! kimse destek olmuyordu.

Zaten beyaz önlüklü kolonyalılar (doktorundan, hemşiresine yardımcı personeline varana kadar) sürekli alarm halinde idi ama sadece kendileri alarm halinde idi. Başka kimse değil ölümü bile göze alarak mücadele eden bu beyaz önlüklüler unutulmuş destek de azalmış gibiydi.