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Koronalılarla kolonyalıların savaşı - 4

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Başarıda rehavete kapılmak ve galibiyeti garanti görmek başarıya gölge düşürebilir. Kolonyalılarda da bu rehaveti görmekteyiz şimdi. Öyle ki şimdiye kadar yapılan mücadelede kaybedilen hayatlar sanki boşu boşuna olmuş görünüyor. Herkeste özgüven yüksek."Corona gelsin bana vız gelir" düşüncesi hakim ancak her aldıkları nefesin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu hastaneye yatınca özellikle yoğun bakımda daha iyi anlamaktalar.

Koronalılarla kolonyalıların savaşı - 4

Corona eskiden solunum sistemi şikayetleri ön planda iken şimdi kas ağrısı ve ishal, karın ağrısı gibi şikayetlere yol açmaya başladı. Deride lekeler vs, vs...
Yani her türlü hastalık belirtisi coronalılar için normal olmakta (kolonyalılar bunu tüm dünya gibi yeni keşfetmişlerdi) çünkü kolonyalıların vücudunda o kadar rahat dolaşmakta ki hasta edeceği yeri sanki kendi tercih ediyormuş gibi davranmakta.

Savaş kazanılmamıştı ancak kolonyalılar kazandıklarını sanıyorlardı aslında kolonyalılar rehavete kapılmıştı sosyal mesafe, maske olayı ortadan kalkmış gibi bir şeydi.

Rakamlar düşmüştü ama yükselme trendine geçince uyanmaya başlar gibi oldular ama yinede ciddiyetin farkında değildiler. Beyaz önlüklü savaşçı kolonyalılar yine ön safta savaşmaya devam ediyordu ancak yetmiyordu !!!yetmiyordu!!!!! kimse destek olmuyordu.

Zaten beyaz önlüklü kolonyalılar (doktorundan, hemşiresine yardımcı personeline varana kadar) sürekli alarm halinde idi ama sadece kendileri alarm halinde idi. Başka kimse değil ölümü bile göze alarak mücadele eden bu beyaz önlüklüler unutulmuş destek de azalmış gibiydi.

Kurban bayramı kolonyalılar için çok önemli bir gelenekti. Yaz dönemine denk gelmesi de tatil havasına sokmuştu herkesi. Denizde, havuzda , kapalı –açık alanlarda hiçbir şekilde kolonyalılar dikkat etmemekteydi.

Sonu ne olacaktı biliemiyordu kimse uyarılar, uyarılar sadece uyarılar yetmiyordu Kolonyalıların coronalılar ile savaşı ne olacak zaman gösterecek. Lütfen coronaya geçit vermeyelim:

-Gereksiz yere sağlık kuruluşuna gitmeyelim
-Maskesiz dolaşmayalım
-Kimse ile temas etmeyelim
-Gereksiz yere alışveriş yapmayalım kapalı mekanlarda kalmayalım
-Temizliğimize dikkat edelim

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