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  4. 'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 23:05 | Son Güncelleme

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren emekli astsubay E.D. tutuklandı.

'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.

Polis aracına bindirildiği sırada görevli polislere hakaret eden ve "Koronalıyım, al" diyerek tüküren emekli astsubay E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından, "aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

E.D. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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Antalya koronavirüs polis kadına şiddet

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