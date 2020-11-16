Koronanın etkisi 4 ay sonra ortaya çıktı

İngiltere Sağlık Enstitüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli Covid-19 hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Covercan adı verilen ve devam eden araştırmada, genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip corona virüsün neden olduğu Covid-19 semptomlarının 6 haftadan uzun sürmesi halinde uzun süreli Covid-19 hastalığı ortaya çıkıyor. Yorgunluk, beyin sisi, nefes darlığı ve ağrı en sık bildirilen semptomlar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, yapıtıkları çalışmanın İngiltere’de 60 binden fazla insanı etkilediği düşünülen "uzun Covid-19" hastalarının yaşadığı tuhaf ve kapsamlı semptomların nedenlerini anlamaya ve çeşitli tedaviler geliştirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Covercan çalışması, Covid-19'un organ sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini ,nispeten genç olan ve herhangi bir temel sağlık şikayeti olmayan, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyde, devam eden Covid semptomlarını temellendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda katılımcılara MRI taramaları, kan testleri, fiziksel ölçümler ve çevrimiçi anketler yapılıyor.