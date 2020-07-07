HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Biliminsanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı'nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

'GEN' BANGLADEŞ'TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa'daki insanların yaklaşık % 8'inde ve Amerika'daki insanların yaklaşık % 4'ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya'da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.

GENİN KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİSİ

Araştırmada, koronavirüs hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü. Bilimsel araştırmayı yürüten Profesör Hugo Zeberg ve Dr Svante Pääbo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın 'kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü' olduğunu söyledi.

NEANDERTALLER KİM?

Bilim insanları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan'da rastlamıştı. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdü.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Düğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştuDüğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştu
2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı? 2020 Sınav görevlisi başvuruları başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Üreticiler talebe yetişemiyor, pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Düğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştu

Düğün töreninde 200 kişi koronavirüs buluştu

BM'den flaş Suriye kararı

BM'den flaş Suriye kararı

Yüzlerce drone ile korona gösterisi: Elinizi yıkayın

Güney Kore’de yüzlerce drone ile korona gösterisi

'Bitti' demişlerdi! Yeniden karantina

'Bitti' demişlerdi! Yeniden karantina

İran'da korona atağı! Son 24 saatte 200 kişi

İran'da korona atağı! Son 24 saatte 200 kişi

Maskeye direnen devlet başkanının ateşi yükseldi!

Maskeye direnen devlet başkanının ateşi yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.