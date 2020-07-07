Koronanın genetik şifresi: 28 bin yıllık miras

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Biliminsanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS

Neanderthaller, Buz Çağı'nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

'GEN' BANGLADEŞ'TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa'daki insanların yaklaşık % 8'inde ve Amerika'daki insanların yaklaşık % 4'ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya'da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.