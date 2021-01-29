HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronanın iki mutasyonu aynı anda görüldü

Koronanın iki mutasyonu aynı anda görüldü

29.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronanın iki mutasyonu aynı anda görüldü

Covid-19’un mutasyonlarının tespit edilmesiyle birlikte ülkeler mutasyonlu koronavirüse karşı da yeni önlemler alırken Brezilya’da iki hastada koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi.

Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, tespit edilen iki koronavirüs hastasında iki farklı mutasyonunun görüldüğü açıklandı.

Güney Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, ülkede her geçen gün artarak süren koronavirüs vakaları üzerinde yapılan araştırmada iki farklı Covid-19 mutasyonunun görüldüğü ilk kişiler tespit edildi.

‘2 FARKLI MUTASYON GÖRÜLMESİ ENDİŞE VERİCİ’

Her ikisi de 30'lu yaşlarda olan hastalarda, Brezilya varyantı olarak da bilinen B.1.1.28 ile bu varyantın alt kolu olarak tespit edilen P.2 virüsünün aynı anda tespit edildiği belirtilirken kişide, Brezilya’da Covid-19’un kaç tane mutasyonu olduğuna dair derin bir araştırma yapılacağı belirtildi.

Kişilerde Covid-19 semptomlarının hafif olduğu, kişilerden birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.

Tespit edilen vakalar sonrasında bilim insanları Brezilya’da birden fazla Covid-19 mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle ülkede koronavirüsün daha hızlı yayılacağını ve bunun endişe uyandırdığını belirttiler.

‘BAŞKA MUTASYONLAR DA GELEBİLİR’

Rio Grande do Sul eyaletindeki Feevale Üniversitesi'nde virolog olan çalışmanın baş araştırmacısı Fernando Spilki, "Bu ortak enfeksiyonlar, kombinasyonlar oluşturabilir ve gerçekleşenden çok daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar oluşturabilir. Bu virüsün başka mutasyonlara da ulaşabileceğini gösteriyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir 'öz' keşfettiBilim insanları kelliğe çare olabilecek bir 'öz' keşfetti
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Taylandlı bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir öz keşfetti

Bilim insanları kelliğe çare olabilecek bir 'öz' keşfetti

Kaddafi’nin gelini yine dehşet saçtı!

Kaddafi’nin gelini yine dehşet saçtı!

Etiyopya'da yeni bir sıtma sineği türü ortaya çıktı

Etiyopya'da yeni bir sıtma sineği türü ortaya çıktı

Atina’nın hadsiz talebine Almanya’dan ‘Hayır’

Atina’nın hadsiz talebine Almanya’dan ‘Hayır’

Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı

Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı

17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti

17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.