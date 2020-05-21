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  4. Koronavirisü yenen kanaat önderi, kalp krizinden hayatını kaybetti

Koronavirisü yenen kanaat önderi, kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Hakkari'de, yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman (81), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adıyaman'ın cenazesinde tedbirlere uyulmadığı görüldü.

Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman'a 25 Nisan günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedaviye alınan Adıyaman, 4 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 30 Nisan günü hastaneden taburcu edilen 41 çocuk ve 189 torun sahibi Adıyaman, dün akşam kalp krizi geçirdi. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Adıyaman, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın cenazesi, bugün Kırıkdağ köyünde toprağa verildi. 10 gün önce karantina uygulamasına son verilen köydeki cenazeye katılanların sosyal mesafeye uymadığı ve bazılarının maske takmadığı görüldü.

(DHA)

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