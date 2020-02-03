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Koronavirüs: 1000 yataklı hastane sekiz günde bitti!

03.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Koronavirüsün merkezi konumundaki Hubei eyaletinin Vuhan kentinde yapımı sekiz gün önce başlayan 1000 yataklı hastane bugün açıldı. Vuhan kenti hâlâ karantina altında tutuluyor.

Koronavirüs: 1000 yataklı hastane sekiz günde bitti!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkezi konumundaki Hubei eyaletinin Vuhan kentinde yapımı sekiz gün önce başlayan 1000 yataklı hastane hizmete girdi.

Çin medyasına göre hastanede, orduya bağlı sağlık çalışanlarından oluşan bin 400 kişi görev yapacak.

Benzer büyüklükte bir hastanenin daha Çarşamba günü tamamlanacağı açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü Jiao Yahui, sözkonusu iki hastanenin tamamlanması ile kentteki yatak kapasitesinin 10 bine ulaşacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Yahui, bu kapasitenin, salgınla mücadele için yeterli olacağını savundu.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Pazartesi günü itibarıyla 521'e ulaştı. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558" dedi.

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