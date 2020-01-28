Koronavirüs 106 can aldı

Virüs yaklaşık 4 bin 500 kişiye bulaşırken, Almanya'ya da ulaştı.Çin'de ortaya çıktıktan sonra ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam'da da görülen koronavirüsü can almaya devam ediyor. Çinli yetkililer dün itibarıyla ölü sayısının 106'yı bulduğunu açıkladı. Çin hükümetinden yapılan açıklamada virüsün 4 bin 515 kişiye bulaştığı belirtildi.

Ülkelerden ardarda vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemesi için seyahat uyarıları yaparken ABD, Fransa ve Japonya Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Çin dışında başka ülkede virüs yüzünden hayatını kaybedenin olmadığı bildirildi.

Almanya'ya ulaştı

Virüsün Almanya'ya da ulaştığı kaydedildi. Almanya'da ilk vaka Bavyera eyaletinde tespit edildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Starnberg bölgesinden bir kişiye virüs bulaştığının saptanadığı belirtildi. Hastanın "klinik olarak" iyi durumda olduğu ve müşahede altında bulundurulduğu kaydedildi.

Bu kişiyle temas edenlerin de bilgilendirildiği ve semptomlar konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldığı belirtildi.