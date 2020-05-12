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Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor

12.05.2020 13:01 | Son Güncelleme

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.

3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.

Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.

Kentte hayat normale dönmeye başladı. Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

'10 günlük savaş'

The Paper adlı siteye göre tüm kent sakinlerine test yapılabilmesi için yerel yönetimlerden raporlarını bu öğleden sonraya kadar sunmaları istendi. Sitenin yayımladığı "10 günlük savaş" başlıklı belgeye göre test programında yaşlılara öncelik verilecek.

Ancak Global Times gazetesi, bazı üst düzey sağlık yetkililerine dayanarak tüm kent sakinlerine test yapılmasının zor ve masraflı olacağını duyurdu.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Peng Zhiyong ise testlerin sağlık çalışanları, risk grubundakiler ve hastalarla yakın temasta bulunan kişilere odaklanabileceğini söyledi.

Aynı üniversiteden bir başka yetkili ise, zaten kent sakinlerinin önemli bir bölümüne - 3-5 milyon- test yapıldığını, kentin 10 gün içinde kalan 6-8 milyon kişiye de test yapabilecek durumda olduğunu belirtti.

Vuhan

ABD'de günde 300 bin test yapılıyor

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.

Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.

Çin, Pazartesi günü sadece bir koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede vaka sayısı 82.919, ölü sayısı da 4.633.

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