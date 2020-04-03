Koronavirüs: 120 sağlık görevlisi ölen İtalya'da Doktorlar Sendikası'ndan Türkiye'ye tavsiyeler

Koronavirüs salgınında en fazla can kaybının tespit edildiği ülke olan İtalya'da, salgınla mücadelenin ön saflarındaki sağlık görevlileri de büyük kayıplar verdi.

İtalya'da bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 115 bini geçti, ölü sayısı da 14 bine yaklaştı. Ülkede ilk koronavirüs ölümü 21 Şubat'ta, ilk doktor ölümü ise 11 Mart'ta yaşandı.

11 Mart'tan bu yana ise salgında hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı, 69'u doktor olmak üzere 120'ye ulaştı.

Doktorlar ve Sağlık Yöneticileri Sendikası (Anaao Assomed) enfekte olan sağlık personeli sayısının 10 bini aştığını açıkladı.

Bu 10 bin sağlık personelinin yaklaşık yüzde 20'si doktorlar, yüzde 50'si hemşireler ve yüzde 30'u teknisyen ve ambulans şoförü gibi diğer görevlilerden oluşuyor.

Sendika Genel Sekreteri Carlo Palermo, sağlık görevlilerinin daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek "Bizler kahraman değiliz, melek değiliz ve şehit olmak da istemiyoruz" dedi.

Carlo Palermo ile, İtalya'da sağlık görevlilerinin korunmasında yapılan hataları ve Türkiye gibi diğer ülkelerin alması gereken dersleri konuştuk.