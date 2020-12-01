Koronavirüs: 235 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) koronavirüs pandemisi nedeniyle acil yardıma muhtaç durumdaki kişilerin sayısının dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Milyonlarca kişinin, beslenme, barınma ve kıyafet gibi en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu belirtiliyor.

BM Genel Skreteri Antonio Guterres, bir yıl içinde yardıma muhtaç hale gelen kişilerin sayısında yüzde 40'lık artış yaşandığını ve dünya çapında 235 milyon kişinin gelecek yıl bu yardımlara bağımlı olduğunu belirtti. Bu sayının 2019'da 168 milyon ve 2018'de ise 146 milyon olduğuna dikkat çekildi.

Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak söz konusu yardıma muhtaç kişilerin "en karanlık zamanında" onlarla dayanışma gösterilmesini istedi. Guterres, pandeminin yanı sıra milyonlarca kişinin çatışma, yerinden edilme, ağır hava koşulları ve doğal felaketler nedeniyle de zorluklar içinde olduğunu belirtti.

29 milyar euro gerekiyor

Guterres, acil yardımlara ihtiyac duyan milyonlarca kişi için gelecek yıl 29 milyar euro (35 milyar dolar) maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.