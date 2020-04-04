Koronavirüs: 31 ile getirilen araç giriş-çıkış kısıtlamasının istisnaları neler?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş-çıkış kısıtlaması getirilen büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili valiliklere ek bir genelge daha gönderdi.

Buna göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek.

Seyahat izin belgesi talepleri "İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199" hattı, "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilecek.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak başta olmak üzere 81 İl valiliğine "Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" ile ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlattı.