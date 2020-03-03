Koronavirüs 60 yaş üzeri için büyük tehdit oluşturuyor!

Korona virüsünün belirtilerini ve vücutta meydana getirdiği sağlık problemlerini anlatan Dr. Ahmet Faruk Yağcı, “Bu virüs bir grip gibi (burun akıntısı, hapşırma, öksürme) belirtiler gösteriyor ve genç sağlıklı bireylerde bir hafta sonra etkisini yitiriyor. Virüs öncelikle akciğerde viral zatürre yapıyor. Akciğerin bütün alanlarını kaplayabiliyor ve adeta ısıyla temas eden bir plastik gibi akciğerin büzülmesine sebep oluyor. Akciğerin bütün alanlarını hızla etkisi altına alıyor ve o alanları adeta yakıyor. Bunun yanı sıra akciğerin oksijen alışverişi yapmasını engelliyor ve böylece; kalbe, böbreklere ve karaciğere düzgün oksijen gidemiyor. Bu da organ yetmezliğini meydana getiriyor ve bunun arkasından da ölüm geliyor” dedi.

KORONAVİRÜS YAŞLILARI TEHDİT EDİYOR

Virüsün yaş ile birlikte öldürücülük oranının arttığını belirten Dr. Yağcı, “Dünyada şimdiye kadar 0 ila 9 yaş arasındaki bireyler için bir ölüm oranı bildirilmedi. 10 yaşından yaklaşık 30 yaşa kadar olan bireylerde ise binde 1 ila 2 arasında ölüm oranı görüldü. Ölen bireylerin ise genelde başka bir hastalığının olduğu ve virüsün bunu tetiklemesiyle ölümün yaşandığı söyleniyor. 30 yaşından itibaren ölüm oranları yüzde birlere kadar yükseliyor. Asıl tehlike altında olan grup ise 60 ila 79 yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda ilave hastalığının olup, olmamasına bakmaksızın ölüm oranları yüzde 14’e çıkıyor. Açıkçası bu virüs yaşlıları tehdit ediyor” diye konuştu.