Koronavirüs: 8 ülkede yapılan araştırmaya göre kadınlar, maske ve mesafe gibi kurallara erkeklerden daha çok uyuyor

Farklılıklar yaş ilerledikçe artıyor

Araştırmaya göre salgın konusunda cinsiyetler arasındaki bu farklılıklar gençlerde daha az görülüyor, yaş ilerledikçe ise artıyor. Gelir seviyesi yüksek olanlarda, evli ya da birlikte yaşayan kişilerde de bu fark azalıyor. Virüse doğrudan maruz kalanlarda da cinsiyetler arasındaki fark düşüyor.

Araştırma ekibinin liderliğini yapan İtalyan Bocconi Üniversitesi'den Prof. Vincenzo Galasso elde ettikleri sonuçları, "Kadınların salgını çok ciddi bir sağlık sorunu olarak algılamaya, kısıtlayıcı tedbirleri haklı bulmaya ve maske takmak gibi kurallara uymaya daha yatkın olduğunu belirledik" diye açıkladı.

Bocconi Üniversitesi'nden bir diğer araştırmacı Prof. Paola Profeta da, "Kadınlar ile erkekler arasındaki en büyük fark, yalnızca başka insanları korumaya yönelik tek davranış biçimi olan dirsek içine öksürme tedbirinde görülüyor" dedi.

Lideri kadın olan ülkeler örneği

"Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan ekip, cinsiyetler arasındaki bu davranış farkının "ölüm oranlarında cinsiyetler arasında önemli farklılıklar bulunmasına katkıda bulunduğunu" belirtti.