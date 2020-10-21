Koronavirüs: 8 ülkede yapılan araştırmaya göre kadınlar, maske ve mesafe gibi kurallara erkeklerden daha çok uyuyor

İtalya, Fransa ve ABD'nin de aralarında olduğu 8 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisine karşı koruyucu önlemlere kadınlar, erkeklere oranla daha fazla uyuyor. Bu farkın, özellikle salgının ilk aylarında Covid-19 nedenli ölümlerde erkeklerin ağırlıkta olmasını açıklayabileceği belirtildi.

Geçen Mart-Nisan aylarında ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Yeni Zelanda'da 21 binden fazla kişiye anket yoluyla yapılan araştırmaya göre Covid-19'u ciddi bir sağlık sorunu olarak gören kadınların oranı erkeklerden daha yüksek.

Mart ayında kadınların yüzde 59'u, erkeklerinse yüzde 48,7'si bu yönde görüş bildirdi. Nisan ayında ise bu oran kadınlarda yüzde 39,6, erkeklerde yüzde 33 olarak belirlendi.

Maske ve güvenli mesafe gibi korunma tedbirlerine uyanların oranı da Mart ayında kadınlarda yüzde 88,1, erkeklerde ise yüzde 83,2 olarak tespit edildi. Nisan'da bu oranlar sırasıyla yüzde 77,6 ve yüzde 71,8'e düştü.

Araştırmacılar, zaman geçtikçe salgına karşı tedbirlere uyma oranları düşse de cinsiyetler arasındaki farkın sürdüğüne de dikkat çekti.