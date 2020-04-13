Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi'

ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" dedi.

Doktor Anthony Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "En başından itibaren her şeyi kapatsak daha farklı olabilirdi" dedi fakat bunun karmaşık bir karar süreci olduğunu söyledi.

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı yarım milyonu geçerek 555 bine ulaşırken 22 bin kişi de hayatını kaybetti.

New York vakaların ve ölümlerin en yüksek olduğu eyalet.

Trump yönetiminin sağlık konularında en üst düzey danışmanı Dr Fauci, aynı mülakatta ABD'nin bir çok bölgesinde hayatın Mayıs ayı başları gibi yakın bir zamanda normale dönmeye başlayabileceğini de söyledi.

ABD hükümetinin 16 Mart'ta ilan ettiği sosyal mesafe önlemlerinin Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Fauci neler söyledi?

Daha önce New York Times gazetesinde Dr. Fauci'nin de aralarında olduğu bilim danışmanlarının hükümete Şubat ayı sonlarına doğru, çok sıkı tedbirler tavsiye ettiği yolunda bir haber çıkmıştı.