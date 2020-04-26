Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de Başkan Trump harekete geçiyor.

New York Times ve Wall Street Journal'da yer alan haberlere göre Trump, ABD yönetiminin koronavirüse karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alma kararına yaklaştı.

ABD'DE CAN KAYBI 54 BİNİ AŞTI

Koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’a yükselirken koronavirüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.

