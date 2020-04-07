'Koronavirüs ABD'de siyahileri öldürüyor' iddiası

Şikago'nun nüfusunun sadece yüzde 30'nu siyahiler oluşturmasına rağmen kentte görülen yeni tip koronavirüsü (Covid-19) vakalarının yarısı onlardan çıkıyor. Siyah nüfusun yoğun olduğu New York, New Orleans, Detroit, Milwaukee gibi şehirler de koronavirüsün en fazla vurduğu kentler. ABD'de şu ana kadar 370 bin vaka ve 11 bin ölü bulunuyor.

ABD'nin Şikago kentinde sağlık yetkililerinin açıkladığı veriler, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha çok Afrika kökenli Amerikalıların yaşadığı mahalleleri vurduğunu ortaya koyuyor.

Şikago kentinin sadece yüzde 30'u siyahilerden oluşmasına rağmen, koronavirüsü vakalarının yüzde 50'si onlardar çıkıyor. Sağlık görevlilerinin açıkladığı verilere göre, Şikago'da 5 Nisan'a kadar 4 bin 680 koronavirüsü vakası görüldü. Bu vakaların bin 824'ünü siyahiler oluşturuyor. Vakaların 847'si beyaz, 478'i hispanik ve 126'sı da Asya kökenliler.

Şikago'da 5 Nisan tarihine kadar yeni tip koronavirüsten (Covid-19) 98 ölüm gerçekleşti. Söz konusu ölümlerin yüzde 72'sini ise siyahiler oluşturuyor.