HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs ABD savunma sanayisinin de belini büktü

Koronavirüs ABD savunma sanayisinin de belini büktü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, başta havacılık olmak üzere ABD savunma sanayisinin birçok alanındaki tedarik zincirini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Koronavirüs ABD savunma sanayisinin de belini büktü

Lord, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının savunma sanayisine olan etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusu için üretim yapan 10 bin 509 "ana yüklenici firmadan" 106'sının salgın nedeniyle kapandığını belirten Lord, 68'inin de bir süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldığını söyledi.

Lord, tedarikçi firmalardan 427'sinin hala kapalı olduğunu, 147'sinin ise durdurulan faaliyetlerine yeniden başladığını kaydederek şöyle devam etti:

"En ağır darbenin havacılık, gemi inşa ve uzay fırlatma faaliyetlerinin tedarik zincirine vurulduğunu gözlemliyoruz. Uluslararası birçok sanayi tesisinin kapanmasının da büyük etki yaptığını görüyoruz. Burada özellikle birçok ana yüklenici firmamızı da etkileyen şirket gruplarının bulunduğu Meksika'daki durum önemli. Meksika Büyükelçimiz ile konuştum ve Meksika Dışişleri Bakanına uluslararası tedarikçilerin faaliyetlerine tekrar başlamasına izin verilmesi için mektup göndereceğim. Bu şirketler özellikle ABD'nin uçak gövde üretimi için önemli."

ABD AFGANİSTAN'DAKİ 1000'E YAKIN SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

Lord, ABD Lojistik Destek Komutanlığının Kovid-19 görülen üç sözleşmeli personelinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

ABD'nin Afganistan'daki salgının gidişatını yakından takip ettiğini belirten Lord, "ABD'nin Afganistan Kuvvetlerinde görevli sözleşmeli personel komutanlarına, risk altında bulunan sözleşmeli personelin Afganistan'dan tahliye edilmesi için direktif yolladık. Bu durumda 1000'e yakın personel olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
İtalya'da can kaybı 24 bin 114'e yükseldiİtalya'da can kaybı 24 bin 114'e yükseldi
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Ellen Lord Pentagon Savunma Sanayi

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

Niyetleri iyi değil: Google'a göre bu uygulamalar kart bilgilerinizi çalabilir!

Niyetleri iyi değil: Google'a göre bu uygulamalar kart bilgilerinizi çalabilir!

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Diğer Haberler
Bilim insanları koronavirüs taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi

İşte koronavirüs taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimi

Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere koronavirüs uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere koronavirüs uyarısı!

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 265'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 20 bin 265'e yükseldi

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 114'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 24 bin 114'e yükseldi

Salgının başladığı Çin’den en çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi

Çin’den en çok tüketilen vahşi hayvana yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.