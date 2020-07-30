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Koronavirüs: ABD Temsilciler Meclisi'ne maskesiz gelen üyeler artık dışarı çıkarılabilir

30.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

ABD'de bir Kongre üyesinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi, yeni bir kuralı uygulamaya koydu. Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ve çalışanları artık binada oldukları süre boyunca maske takmak zorunda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, maskesiz gelen üyelerin dışarı çıkarılabileceğini söyledi.

Koronavirüs: ABD Temsilciler Meclisi'ne maskesiz gelen üyeler artık dışarı çıkarılabilir

ABD'de bir Kongre üyesinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi, yeni bir kuralı uygulamaya koydu. Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ve çalışanları artık binada oldukları süre boyunca maske takmak zorunda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, maskesiz gelen üyelerin dışarı çıkarılabileceğini söyledi.

Nancy Pelosi, bina içinde maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu ancak meclise hitap ederken maskenin çıkarılabileceğini söyledi.

Pelosi, "Başkanlık, tüm üyelerin ve çalışanların sağlığa, güvenliğe ve diğerlerinin rahatına saygı için bu kurala uyulmasını talep ediyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca maskesiz dolaşmanın "nezaket kurallarının ciddi ihlâli" olacağını da sözlerini ekledi ve güvenlik görevlilerinin bu kişileri dışarı çıkarabileceği konusunda uyardı.

Nancy Pelosi, kurallara uymayanların içeride kalmasına izin verilmeyeceğini söyledi

Yeni uygulama, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Louie Gohmert'in Kongre binasında maskesiz saatler geçirdikten sonra koronavirüse yakalanmasının ardından başladı.

Çarşamba günü Gohmert'in test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Gohmert'in aynı gün Başkan Donald Trump'la birlikte seyahat çıkması planlanıyordu. Test sonucunun ardından seyahati iptal olan Kongre üyesi, karantinaya alındı.

Şu ana kadar ABD Kongresi'nde 10 üyede (3 Demokrat ve 7 Cumhuriyetçi) koronavirüs tespit edildi.

Louie Gohmert ne yanıt verdi?

66 yaşındaki Gohmert, Trump'la çıkacağı seyahat öncesi, hiçbir semptom göstermemesine rağmen protokol gereği test yaptırdıktan sonra koronavirüs kaptığını öğrendi.

Temsilciler Meclisi üyesi, test sonucunu aldıktan sonra çalışanlarını yüz yüze uyarmak için ofisine geri döndü. Burada yaptığı görüşmeler sırasında, ABD basınına göre, maske taktı.

Bir de röportaj veren Gohmert, enfekte olmasının sebebinin maske takmaması olup olmadığını sorguladı.

Gohmert, KETK kanalına verdiği röportajda "Şunu düşünmekten kendimi alamıyorum: Maskeyi alıp takarken bazı mikropları ve virüsleri maskenin üzerine yerleştirmiş ve sonrasında onları nefesle içime çekmiş olabilir miyim?" dedi.

Yaklaşık 20 Cumhuriyetçi üye, Temsicliler Meclisi'nde maskesiz dolaşırken görüldü ve tümüne koronavirüs bulaştı.

Salı günü de Temsilciler Meclisi'nde Adalet Bakanı William Barr'ın da katıldığı, yaklaşık 5 saat süren bir oturum sırasında Gohmert maskesini sık sık çıkarmıştı.

O gün çekilen bazı fotolarda Barr ve Gohmert, çok yakın mesafede sohbet ederken ve maskesiz olarak görüntülenmişti. Bu sebeple Barr'a da koronavirüs testi yapılacak.

ABD'de can kaybı 15**3 bini geçti**

ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 568 binin üzerinde. Koronavirüs sebebiyle 153 bin 848 kişi hayatını kaybetti.

Temmuz ayının ortasından sonra yeni vaka sayısındaki artışın üst üste rekor kırdığı ülkede vaka artışlarının büyük bir bölümü, toplam 100 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaletleri California, Florida ve Texas'ta görülüyor.

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