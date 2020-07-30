Koronavirüs: ABD Temsilciler Meclisi'ne maskesiz gelen üyeler artık dışarı çıkarılabilir

ABD'de bir Kongre üyesinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Temsilciler Meclisi, yeni bir kuralı uygulamaya koydu. Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ve çalışanları artık binada oldukları süre boyunca maske takmak zorunda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, maskesiz gelen üyelerin dışarı çıkarılabileceğini söyledi.

Nancy Pelosi, bina içinde maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu ancak meclise hitap ederken maskenin çıkarılabileceğini söyledi.

Pelosi, "Başkanlık, tüm üyelerin ve çalışanların sağlığa, güvenliğe ve diğerlerinin rahatına saygı için bu kurala uyulmasını talep ediyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca maskesiz dolaşmanın "nezaket kurallarının ciddi ihlâli" olacağını da sözlerini ekledi ve güvenlik görevlilerinin bu kişileri dışarı çıkarabileceği konusunda uyardı.

Yeni uygulama, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Louie Gohmert'in Kongre binasında maskesiz saatler geçirdikten sonra koronavirüse yakalanmasının ardından başladı.

Çarşamba günü Gohmert'in test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.