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Koronavirüs - ABD uçak gemisinde salgın: 'Gemi tahliye edilmezse askerlerimiz ölecek'

01.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık beş bin kişilik mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda askerin ölebileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs - ABD uçak gemisinde salgın: 'Gemi tahliye edilmezse askerlerimiz ölecek'

Koronavirüs vakalarının görülmesinden sonra yaklaşık beş bin kişilik mürettebatıyla Büyük Okyanus'taki Guam Adası'nda demirleyen Amerikan uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı, personelin tahliye edilip karada karantinaya alınmaması halinde çok sayıda kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Kaptan Brett Crozier, 30 Mart'ta Pentagon'a gönderdiği mektupta gemideki karantina koşullarının yetersiz olduğunu ve sosyal mesafe kurallarını uygulama imkanı olmadığını belirtti.

Crozier, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor. Şimdi adım atmazsak en güvenilir varlıklarımız olan denizcilerimizi gerektiği şekilde korumamış oluruz" dedi.

Nükleer yakıtla çalışan gemideki ilk koronavirüs vakası geçen hafta rapor edilmişti. Pasifik'teki gemi bunun üzerine Guam'da bir limana demirlemişti.

Reuters ajansı ABD'li yetkililere dayanarak gemide yaklaşık 80 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, tüm personele test yapılmasıyla bu sayının artabileceğini duyurdu.

'Bu seyahat gemisi değil'

Geminin demirlediği Guam adasında salgına şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Adadaki yatak kapasitesinin dolmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kaptanın çağrısı doğrultusunda askerlerin burada karantina alınmasının kolay olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, son birkaç gündür askerleri Guam'dan tahliye etmenin yollarını aradıklarını belirterek "Guam'ın yatak kapasitesi yeterli değil. Donanma, turistik tesislerin kullanılması ve çadırlar kurulması için yerel hükümetle görüşmeler yapıyor" dedi.

Modly, "Gemi komutanıyla farklı düşünüyor değiliz. Ama bunu sistemli bir şekilde yapıyoruz. Çünkü bu bir seyahat gemisi değil. Gemide silahlar var, uçaklar var" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise mektubu ayrıntılı olarak okumadığını belirterek "Şimdi tahliye zamanı değil" dedi.

Koronavirüs

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