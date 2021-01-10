Koronavirüs ABD ve Avrupa'da hız kesmiyor

İngiltere’de hastaneler alarm veriyor. İsrail ise toplam nüfusunun yüzde 20'sini aşıladı.Koronavirüs salgınının seyri tüm dünyada endişe yaratırken pandemiden en kötü etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toplam vaka sayısı 22 milyonu geçti. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre son 24 saatte 3 bin 656 kişi yaşamını yitirirken, 269 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.

Ülkede pandeminin başından bu yana toplam 372 binden fazla kişi salgında yaşamını yitirdi. Bu bir ülkede kaydedilen en yüksek rakam. Dünya genelinde ise toplam koronavirüs vaka sayısı 90 milyona, ölü sayısı da 2 milyona yaklaştı.

İngiltere'de hastaneler alarm veriyor

İngiltere‘de de durum son derece kritik bir seviyeye ulaştı. İngiliz hükümetine sağlık konusunda danışmanlık yapan Chris Whitty, Sunday Times gazetesine yazdığı yazıda salgının seyrinin bu şekilde devam etmesi halinde hastanelerin üç haftadan kısa bir zaman içinde "gerçek bir zorluk" içinde olacağını ve hastaların tedavi için bekledikleri sürelerin artarak, "güvensiz boyutlara" ulaşacağını söyledi. Ulusal Sağlık Kurumu (NHS) da ülkenin bazı bölgelerinde, şimdiye kadar bilinen en tehlikeli durumla karşı karşıya olunduğunu belirtti.