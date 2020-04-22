Koronavirüs: ABD yeşil kart başvurularını 60 gün süreyle durduruyor

Bir gün önce kapsamlı bir göç yasağının işaretini veren ABD Başkanı Donald Trump, yasağın kapsamını açıkladı: Yabancılara sürekli oturum hakkı veren Yeşil Kart başvuruları koronavirüs sebebiyle 60 gün durdurulacak.

Daha önce bu konuda muğlak bir tweet atan Başkan Trump dün verdiği mesajda Amerikalıların işsiz kalmaması için bu adımı attığını söyledi.

Ancak salgın nedeniyle vize işlemleri zaten tamamen askıya alınmış olduğundan bu adımın pratikte ne gibi bir fark yaratacağı belli değil.

Muhalifler Trump'ın, ülkede şu ana kadar 45 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili hatalarını örtmek amacıyla bu tür açıklamalar yaptığını söylüyorlar.

Demokratlar ayrıca Trump yönetimini salgını bahane ederek göç konusundaki sert politikalara meşruiyet kazandırmaya çalışmakla da suçluyor.

Göçü önleme vaadi, Cumhuriyetçi başkan Trump'ın şimdiye kadar en öne çıkan politik hatlarından biri olmakla birlikte Kasım ayında yapılması beklenen başkanlık seçimleri öncesinde, sağlık krizi nedeniyle geri plana düşmüştü.