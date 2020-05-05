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Koronavirüs: ABD, yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolarlık rekor borçlanmaya gidiyor

05.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

ABD Hazinesi koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomi paketleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolar borçlanmayı planladığını açıkladı. Ülke 2019'un tamamında 1 trilyon 290 milyar dolar borçlanmıştı. Açıklanan son rakam ise 2008'deki mali kriz döneminde yapılan rekor borçlanmanın beş katı.

Koronavirüs: ABD, yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolarlık rekor borçlanmaya gidiyor

ABD Hazinesi koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomi paketleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde 3 trilyon dolar borçlanmayı planladığını açıkladı.

Ülke 2019'un tamamında 1 trilyon 290 milyar dolar borçlanmıştı.

Açıklanan son rakam ise 2008'deki mali kriz döneminde yapılan rekor borçlanmanın beş katı.

ABD'nin halen toplam kamu borcu yaklaşık 25 trilyon dolar ve bu ülkenin milli gelirinin üzerinde bir rakam.

Koronavirüs paketi sonrası açıklanan ekonomi paketlerinin tutarı, ABD'nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 14'üne eş.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülen ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının etkilerini azaltabilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyuyor.

'2020'de bütçe açığı 3,7 trilyon dolar olacak'

İşsizlik maaşı ödemeleri, kurtarma paketleri ve sektörlere yönelik yardım programları açıklayan ABD hükümeti tüm destek programlarını finanse edebilmek için yüklü bir borçlanmaya ihtiyaç duyuyor.

ABD Kongre Bütçe Ofisi geçen ay bu yıl bütçe açığının 3 trilyon 700 milyon dolar olacağını hesaplamıştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 180 bini aştı.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 bine yaklaştı.

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