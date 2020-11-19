Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Mart sonunda ABD'de ölü sayısı 2 bin 200 civarındayken Dr. Fauci, pandeminin ABD'de 200 bin kişiyi öldürebileceğini, milyonlarca kişiyi enfekte edebileceğini tahmin etmişti.

İlk dalganın ABD'deki merkezi olan New York kentinde okullar Perşembe'den itibaren kapanacak.

Çarşamba günü BBC'ye konuşan Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, ülkenin "çok riskli bir anda yanlış bir yönde ilerlediğini" söyledi.

ABD hem vaka hem de ölü sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 18 Kasım itibarıyla koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aşarken, ülke genelindeki vaka sayısı da 11,5 milyona yaklaştı.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech şirketleri, birlikte geliştirdikleri aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 koruma sağladığını açıklamış, ABD şirketi Moderna da bu hafta kendi aşılarında bu oranın yüzde 95 olduğunu duyurmuştu.

Fauci, aşıların onaylanmasına kısa bir süre kaldığını vurgulayarak insanlardan biraz daha sabretmelerini istedi.

"Bunlar çok basit ve işe yaradıklarını biliyoruz. Fakat insanların bu tür kısıtlamalardan bıktığının da farkındayız."

Fauci halka maske takma, sosyal mesafeye dikkat etme ve kalabalıklardan uzak durma gibi önlemlere uyma çağrısı yaptı:

"Özellikle insanların kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirmesi nedeniyle vakalarda büyük bir artış yaşamamız, çok zor bir durumda olduğumuzu gösteriyor."

"Bu çok tehlikeli bir durum çünkü bazı göstergeler geriden gelir.

BBC News'in söyleşi yaptığı Dr. Fauci, vaka sayılarındaki artışın gecikmeli bir şekilde ölü sayısını da artıracağı uyarısında bulundu:

Kentte okullar açılalı sekiz hafta olmuştu.

Boston ve Detroit gibi başka kentlerde de okullar kapatılmaya başlandı.

Las Vegas ve Philadelphia ise okulları açma planlarını erteledi.

Kentte geçen hafta getirilen yeni önlemler kapsamında restoranlar 22.00'den sonra yalnızca paket servis yapmaya başlamış, evlerdeki partiler ise 10 kişi ile sınırlandırılmıştı.

ABD'de başka eyaletlerde de benzer önlemler alınıyor.

Öte yandan bu önlemler, okulları açık tutup işyerlerini kapatmayı tercih eden Avrupa ülkelerinden farklı gözüküyor.

Hastaneler**de yer kalmadı, morglar doldu**

Ülkede vaka sayısı artarken sağlık sistemi de zorlanmaya başladı. Texas'taki El Paso'da bir kongre merkezi hastaneye çevrildi.

Hastanelerde yer kalmadığı için bazı hastalar eyaletteki diğer kentlere helikopterlerle nakledildi. Morglar dolduğu için yetkililer mobil morg olarak kullanmak üzere on soğutmalı dorse sipariş etti.

AP'ye konuşan Tennessee'deki Johnson Kenti Tıp Merkezi Yoğun Bakım Direktörü Alison Johnson, işe gidip gelirken her gün arabada ağladığını, depresyona girdiğini söyledi.

Ajansa göre Nevada'daki bir hastanede koronavirüs hastaları, yer kalmadığı için otoparkta tedavi edilmeye başlandı.

