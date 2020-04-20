Koronavirüs: ABD'de eyalet valileri Trump yönetimini 'hayal dünyasında yaşamakla' suçluyor

Dünyada en çok koronavirüs kaynaklı ölümünün gerçekleştiği ülke olan ABD'de, Başkan Donald Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Trump'In valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini talep etmiş ve üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece Trump'ın önerdiği kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.