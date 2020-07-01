HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir'

Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir'

01.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısının 100.000'e ulaşmasına "şaşırmayacağını" söyledi. Fauci, Amerikalıların maske kullanımı ve sosyal mesafeye yeterince dikkat etmediğini belirtti.

Koronavirüs: 'ABD'de günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir'

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de günlük koronavirüs vaka sayısının 100.000'e ulaşmasına "şaşırmayacağını" söyledi.

Kongre'de senatörlere bilgi veren Fauci, "Şu anda kontrolün elimizde olmadığı açık" diye konuştu ve Amerikalıların maske kullanımı ve sosyal mesafeye yeterince dikkat etmediğini söyledi.

Salı günü ülkede 40 bini aşkın yeni vaka açıklandı. Son beş gündür sayılar 40 binin üzerinde seyrediyor.

Fauci, yeni vakaların yarısının dört eyalete ait olduğunu belirtti. Bunlar Florida, Arizona, Texas ve California. Bunlar da dahil olmak üzere güney ve batıdaki 16 eyalette vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği ve yeniden kısıtlamalara dönmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, bu 16 eyaletten gelen ziyaretçilerin kendilerini 14 gün karantinaya almaları gerektiğini açıkladı.

Böylece daha önce 8 eyalete (Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas and Utah) uygulanan karantinaya California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada ve Tennessee de eklendi.

USA Today gazetesine göre, bu eyaletlerdeki nüfus ABD nüfusunun yüzde 48'ini oluşturuyor.

Fauci'nin uyarıları neler?

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, okulların ve işyerlerinin yeniden açılması girişimleriyle ilgili Senato komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, yeniden açmayla ilgili kriterleri göz ardı eden eyaletleri eleştirerek vaka sayısında artış olacağı uyarısında bulundu.

Fauci, "Doğru bir tahminde bulunamam, ama çok rahatsız edici olacak, bunu garanti edebilirim" dedi.

Fauci, bir yerde baş gösteren vaka artışının, diğer bölgeleri de etkilediğini, ülkenin tamamını riske soktuğunu ifade etti.

Fauci, hükümetin maske üretmesini ve herkese bedava dağıtmasını önerirken, sosyal mesafe kurallarına uymayanları da eleştirdi.

Dr. Fauci (solda) ve Dr. Redfield Senato komisyonu toplantısı öncesinde konuşuyor

'Maske siyasi tartışmanın bir parçası haline geldi'

Salı günü Senato'da bilgi veren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Robert Redfield ise 12 eyalette Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış olduğunu, Arizona'da bu artışın can kaybında da görüldüğünü söyledi.

Redfield, virüsün bulaşmasını yavaşlatmak için herkesin maske takmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Senato komisyonu başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lamar Alexander, Başkan Donald Trump'a etkinliklerde maske takması çağrısı yapmıştı.

Alexander, "Maalesef, hayat kurtarıcı bu basit önlem de siyasi tartışmanın bir parçası haline geldi. Trump'ı destekliyorsanız maske takmazsınız, Trump'a karşıysanız maske takarsınız şeklinde... Başkanın yaptığını yapacak pek çok hayranı var" diye konuştu.

CDC başkan yardımcısı Dr. Anne Schuchat, Pazartesi günü Journal of the American Medical Association adlı tıp dergisine verdiği mülakatta, ABD'nin Yeni Zelanda, Singapur veya Güney Kore gibi koronavirüs vakaları ortaya çıktığında derhal kontrol altına almada başarı gösteremediğini ve hızla yayılmasına izin verildiğini söyledi.

Bu yüzden ülke çapında çok fazla virüs olduğunu vurgulayan Schuchat "Aslında bu daha başlangıç" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 682 bini aştı, can kaybı ise 129 bin 544'e ulaştı.

'Sürü bağışıklığı ihtimali yok'

Dr. Fauci Pazartesi günkü açıklamasında, ABD'de aşı başladığında bile sürü bağışıklığı ihtimalinin pek olmadığını, aşının ise en erken 2021'de gerçekleşeceğini öngördüğünü söylemişti.

Toplumda çok sayıda insanın hastalanması veya aşı olması yoluyla Covid-19'a karşı bağışıklık kazanmasını ve böylece bulaşmanın sınırlanmasını ifade eden sürü bağışıklığı konusuna ihtimal vermemesini ise Fauci, aşıların kısmen etkili olmasına ve çok sayıda Amerikalının aşı olmayı reddetmesi ihtimaline bağladı.

"Bu ülkede, kaygı verecek denli geniş bir kesimde genel bir bilim karşıtlığı, otorite karşıtlığı, aşı karşıtlığı var" diyen Fauci, aşıya güveni sağlayacak eğitim gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldıBrezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı
Sahibinden satılık köy!Sahibinden satılık köy!

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun: En kritik eleme oldu

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Şehrin ortasına masa kurdular! Koronaya veda partisi

Şehrin ortasına masa kurdular! Koronaya veda partisi

Remdesivir: ABD, ilacın küresel stokunun tamamını satın aldı, dünya genelinde kimseye ilaç kalmadı

Remdesivir: ABD, ilacın küresel stokunun tamamını satın aldı, dünya genelinde kimseye ilaç kalmadı

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

Dev yıldız gizemli bir şekilde ortadan kayboldu

Uzaydaki gizem dolu kaybolma hikayesine açıklama getirilemiyor!

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı! 2022'ye kadar...

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı

Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı

Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 94. yaş gününü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.