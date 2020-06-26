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Koronavirüs: ABD'de sağlık yetkililerine göre vaka sayısı 20 milyona çıkmış olabilir

26.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

ABD'de sağlık yetkilileri, ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), gerçek sayının açıklanandan 10 kat daha fazla olabileceğini duyurdu.

ABD'de sağlık yetkilileri, ülkede en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC), göre gerçek sayı açıklanandan 10 kat fazla olabilir.

CDC Direktörü Dr. Robert Redfield, "Tahminlerimiz, rapor edilen her bir vakaya karşı gerçekte 10 enfeksiyonun daha olduğuna işaret ediyor" dedi.

Dr. Redfield şöyle devam etti:

"Bunun nedeni, testlerin hastalık belirtisi gösteren kişilerle sınırlanması ve belirti göstermeyen kişilere test yapılmaması. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kullandığımız teşhis yöntemleriyle vakaların muhtemelen yüzde 10'unu tespit edebildik."

'Sonbahar ve kışta savunma mekanizması çok önemli'

Redfield, ABD nüfusunun yüzde 5 ila 8'inin virüse maruz kaldığını belirterek sosyal mesafe kurallarına uyulmasını, maske takılmasını ve el temizliğine özen gösterilmesini istediğini belirterek "Sonbahar ve kışta savunma mekanizmaları, çok büyük önem arz edecek" dedi.

'Nüfusun yüzde 5-8'i virüse maruz kaldı'

Washington Üniversitesi'nin tahminine göre ABD'de Ekim ayına kadar koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 180 bin kişi hayatını kaybedecek. Amerikalıların yüzde 95'inin maske takmaları halinde ise bu sayı 146 bine inecek.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 2,4 milyonu aştı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 124 bini geçti.

Güney ve batıdaki bazı eyaletlerde, son günlerde vaka sayısında rekor seviyede artış görüldü.

Texas eyaletinde vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayısının artması üzerine ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik plan durduruldu.

BM verilerine göre ABD'nin nüfusu 331 milyon civarında.

Koronavirüs

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