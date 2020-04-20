Koronavirüs: ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı gösteriler büyüyor

Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto gösterileri düzenlendi. Binlerce gösterici eyalet yetkililerinden, koronavirüs salgınına karşı konulan kısıtlamalarını kaldırmalarını ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmalarını istedi. Arizona, Colorado, Montana ve Washington'da Pazar günü yapılan gösterilerden önce 10'dan fazla eyalette daha gösteriler yapılmıştı. Covid-19 salgınının yeni bir dalga halinde büyümesi riskine rağmen sınırlamaların kaldırılması konusundaki öfkeli talepler büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamalarında göstericilere hak verdiğini belli eden cümleler sarf etti. ABD şu anda 735 bin vaka ve 40 bin ölümle Covid-19 salgınının açık arayla en çok etkilediği ülke. Fakat salgının alınan önlemlerle zirve noktasını gördüğü ve bazı eyaletlerde yayılma hızının düştüğüne dair işaretler geliyor. Sosyal mesafeye uyulmadı ABD'de hastalığın ilk yayıldığı yerlerden biri olan Washington eyaletinin başkenti Olympia'da bir araya gelen yüzlerce kişi validen ekonomiyi etkileyen sınırlamaları kaldırmasını istedi.

Polisin tahminlerine göre kalabalık 2 bin 500 kişiyi buluyordu ve Reuters haber ajansına göre bu ABD eyaletlerinde sokağa çıkma sınırlamalarına karşı son bir hafta içinde yapılan en büyük gösterilerden biriydi. Göstericilerden birçoğunun tavsiye edilen sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve gösteriyi düzenleyenlerin maske takmaları uyarılarına rağmen yüzlerini kapatmadıkları görülüyordu. Montana'da, Helena'daki gösteriye Associated Press haber ajansına göre birkaç yüz kişi katıldı. Sağlık çalışanları karşı protesto yaptı Colorado'da Denver'de de benzer boyutta bir gösteri yapıldı. Burada göstericiler sosyal mesafe önlemlerini protesto amacıyla eyalet parlamentosuna aktılar. Göstericiler otomobilleriyle trafiği tıkarken, koruyucu giysileri maskeleriyle sokağa çıkan sağlık çalışanları da onlara karşı bir gösteri yaptı. Arizona'da da göstericiler tahminen 100 kadar otomobille Phoenix'teki eyalet meclisi çevresinde tur attılar ve trafiği kapattılar. Cumartesi günü de Maryland Indiana, Teksas ve New York eyaletlerinde de benzer gösteriler yapılmıştı.