Koronavirüs: ABD'de test konusundaki başarısızlığı gözler önüne seren vaka

Dünya Sağlık Örgütü WHO başta uluslararası kuruluşlar ve uzmanların koronavirüs salgını ile mücadelede sloganı "İzini bul, Test et, Tedavi et" diye özetlenebilir.

Fakat ülke çapında sayılardaki tırmanış ABD'nin bu yolu izleyemediğini gösteriyor.

"Hâlâ hastayım. Durumumda bir iyileşme yok. Öksürüyorum. Ateşim var ve akciğerimin sol tarafı acıyor. Bazı geceler nefesimin daralması ve göğsümün hırlamasının beni uykumdan uyandırdığı oldu. Bütün belirtileri gösterdiğim konusunda hiç bir kuşku yok."

Bu sözler Pennsylvania'da Bernville'de yaşayan 69 yaşındaki Claudia Bahorik'e ait. Emekli bir doktor olduğu ve konuyu araştırdığı düşünülürse koyduğu teşhisin de yerinde olduğu pek kuşku götürmez.

Fakat Bahorik'in koronavirüs aldığından emin olmak yani test yaptırmak için klinikler, hastaneler hatta bir senatöre başvurarak yürüttüğü mücadele şu ana kadar sonuç vermedi.

Herşey Şubat ayının son haftasında başladı. Yeğenini görmek için New York'a gidip gelmiş olan Doktor Bahorik seyahatinden kısa süre sonra öksürmeye başladı ve ateşi çıktı. Fakat ateş ve öksürük bir kaç gün sonra biraz yatışmış gibi göründü.