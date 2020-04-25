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Koronavirüs: ABD'de üç eyalette bazı dükkanlar açıldı, ülkede ölü sayısı 51 bini aştı

25.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Georgia, Oklahoma ve Alaska eyaletlerinde ekonomik yaşama yönelik bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Üç eyaletin valilileri de "acele ettikleri" gerekçesiyle eleştirildi. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 51 bini geçti.

Koronavirüs: ABD'de üç eyalette bazı dükkanlar açıldı, ülkede ölü sayısı 51 bini aştı

ABD'nin Georgia, Oklahoma ve Alaska eyaletlerinde ekonomik yaşama yönelik bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Üç eyaletin valilileri de "acele ettikleri" gerekçesiyle eleştirildi. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 51 bini geçti.

Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde berberler ve kuaförlerle kaplıcaların sahiplerine dükkanlarını açabilecekleri söylendi.

Ekonomik faaliyetlerin yeniden açılmasına yönelik en hızlı takvimi açıklayan Georgia'da bowling salonlarına ve dövme yapılan dükkanlara da açılış izni verildi.

Georgia'da Pazartesi günü restoranlar ve tiyatrolar da yeniden açılacak.

Alaska eyaletinde ise restoranaların yeniden açılmasına izin verildi.

Ancak üç eyalette de sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

Georgia Valisi Brian Kemp, ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmesinin ardından restoranlara yönelik sıkı hijyen ve sosyal mesafe kuralları açıkladı.

ABD'de sağlık uzmanları ise tüm bu eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin erken başlamış olabileceği uyarısında bulunuyor ve ikinci salgın dalgasından çekiniyor.

Trump b**rifingde soruları yanıtlamadı**

ABD Başkanı Donald Trump son koronavirüs brifingini kısa tuttu ve gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Donald Trump'ın koronavirüse karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesini" önermesi tepki çekmişti.

New York

Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ABD'de Mart ayı ortasından bu yana 26 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yapmıştı.

ABD, hem koronavirüs vakalarının hem de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısında dünyada açık farkla ilk sırada.

Ülkede açıklanan son verilere göre vaka sayısı 890 bini, ölü sayısı da 51 bini aştı.

Koronavirüs

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