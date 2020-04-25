Koronavirüs: ABD'de üç eyalette bazı dükkanlar açıldı, ülkede ölü sayısı 51 bini aştı

ABD'nin Georgia, Oklahoma ve Alaska eyaletlerinde ekonomik yaşama yönelik bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Üç eyaletin valilileri de "acele ettikleri" gerekçesiyle eleştirildi. ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 51 bini geçti.

Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde berberler ve kuaförlerle kaplıcaların sahiplerine dükkanlarını açabilecekleri söylendi.

Ekonomik faaliyetlerin yeniden açılmasına yönelik en hızlı takvimi açıklayan Georgia'da bowling salonlarına ve dövme yapılan dükkanlara da açılış izni verildi.

Georgia'da Pazartesi günü restoranlar ve tiyatrolar da yeniden açılacak.

Alaska eyaletinde ise restoranaların yeniden açılmasına izin verildi.

Ancak üç eyalette de sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

Georgia Valisi Brian Kemp, ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmesinin ardından restoranlara yönelik sıkı hijyen ve sosyal mesafe kuralları açıkladı.

ABD'de sağlık uzmanları ise tüm bu eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin erken başlamış olabileceği uyarısında bulunuyor ve ikinci salgın dalgasından çekiniyor.