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Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı

16.11.2020 12:56 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti. Artan vakalar nedeniyle Michigan ve Washington eyaletlerinde restoranların kapalı alanlarında yemek yemek yasaklandı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti. Artan vakalar nedeniyle Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni önlemler alındı. Bu iki eyalette restoranların kapalı alanlarında yemek yemek yasaklandı.

Michigan'da Çarşamba gününden itibaren lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim sona erecek. Eğlence mekanları da 3 hafta kapatılacak.

Washington eyaletinde ise spor salonları, sinema ve tiyatrolar ile müzeler kapatıldı. Eyalette kısıtlamalar 1 ay sürecek.

Michigan ve Washington eyaletlerinde Covid-19 vakaları son haftalarda iki katına çıkmıştı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, "eyaletin uçurumda olduğunu", önlem alınmaması durumunda haftada 1000 kişinin ölebileceğini söyledi.

Washington Valisi Jay Inslee ise dünü "eyalet tarihinin son 100 yıldaki en tehlikeli halk sağlığı günü" olarak nitelendirdi. Inslee, pandeminin şiddetini arttırdığını ve önlem alınmaması durumunda hastanelerin ve morgların büyük bir yük altında kalacağını belirtti.

Can kaybı 250 bine yaklaştı

ABD'de her gün ortalama 1000'den fazla kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor.

Toplam can kaybı ise 250 bine yaklaştı.

Hastane başvuruları ise salgının başlangıcından bu yana rekor seviyelerde.

ABD yönetimi Cuma günü, Aralık ayından itibaren her ay 20 milyon doz aşının dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Koronavirüs

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