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Koronavirüs: ABD'de yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil'

25.09.2020 13:33 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan bir araştırma mutasyon geçiren koronavirüsün mesafe önlemleri karşısında değişerek muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak öldürücülüğünün artmadığına işaret ediyor.

Koronavirüs: ABD'de yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil'

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.

Araştırema koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı.

Washington Post gazatesindeki habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğunu da not ettiler.

ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.

David Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

'Aşının sürekli güncellenmesi gerekebilir'

Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.

ABD'de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20'sinde vaka sayıları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.

ABD'de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.

Dünyada en çok koronavirüs vakası ve en çok ölüm konusunda ABD ilk sırada

Sürü bağışıklığı oluşuyor mu?

Salı günü koronavirüs ölümlerinin 200 bini aştığı ABD'de her gün 300 ila 1000 arasında kişi Covid-1 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor.

Bu rakamlara göre ABD dünyada koronavirüs vakaları ve ölümleri toplam sayısında birinci sırada.

Vakalardaki en yüksek artışlar Colorado, Wyoming, Wisconsin ve Montana gibi ülkenin batısı ve orta batısındaki eyaletlerde yaşanıyor.

Yaz aylarında en çok vakanın yaşandığı Texas'da da son bir kaç gün içinde yeniden bir yükseliş görülüyor.

Kamu sağlığı uzmanları verilere göre vaka artışlarında başı gençlerin çektiğine dikkat çekiyorlar.

Rakamların yüksekliğine karşın Amerikan nüfusunun yüzde 90'ının henüz hastalığa yakalanmamış oluşu, toplum içinde bir bağışıklık duvarı oluştuğunun da söylenemeyeceğini gösteriyor.

Koronavirüs

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