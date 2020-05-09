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Koronavirüs: ABD'deki Tesla fabrikası kapalı kalacak

09.05.2020 12:56 | Son Güncelleme

Elektrikli araç üreticisi Tesla'ya, ABD'deki ana fabrikasını kapalı tutma emri iletildi. CNBC kanalına göre Tesla yöneticisi Elon Musk, bu haftaki bir konuşmasında, fabrikayı kısıtlı bir şekilde açacaklarını söylemişti.

Koronavirüs: ABD'deki Tesla fabrikası kapalı kalacak

Elektrikli araç üreticisi Tesla'ya, ABD'deki ana fabrikasını kapalı tutma emri iletildi.

California eyaletinde, San Francisco kenti yakınlarındaki Alameda'da bulunan fabrikada 10 binden fazla işçi çalışıyordu.

CNBC kanalına göre Tesla yöneticisi Elon Musk, bu haftaki bir konuşmasında, fabrikayı kısıtlı bir şekilde açacaklarını söylemişti.

Bunun üzerine Alameda yerel yönetimi, fabrikanın kapalı kalmasını kararlaştırdı.

San Francisco körfezi etrafında bugüne kadar 9 bin 500 vaka tespit edildi, 342 koronavirüs ilişkili ölüm kayıtlara geçti.

Yılda 415 bin araç üreten Tesla fabrikasında üretim 23 Mart'ta durdurulmuştu.

California eyaleti bu hafta bazı işlerin tekrar açılmasına izin vermişti.

Fakat Alameda gibi bazı yerel yönetimler, eyalet kararlarını uygulamayarak kendi kararlarını aldı.

Tesla yöneticisi Elon Musk, koronavirüs önlemlerini eleştiren açıklamalar yapmıştı

Alameda yerel yönetimi, "Tesla'nın fabrikayı tekrar açmak için yeterli kriterleri karşılamadığı şirkete iletildi. Tesla'nın fabrikayı açmak için bir plan hazırlaması sevindirici. Fabrikanın açılmasına yalnızca işçiler ve mahalleyi eksiksiz bir şekilde koruyabilecek bir plan hazırladıklarında izin verilecek" açıklamasında bulundu.

Tesla konuyla ilgili BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Bloomberg'e göre Tesla kısa süre önce Çin'in Şangay kentindeki fabrikasını da kapatmak zorunda kaldı. Fabrika, koronavirüs salgınının zirve noktasında kapatılmış, önlemlerin gevşetilmesiyle tekrar açılmıştı.

Şirket 2020'nin ilk üç ayında kâr etti ve hisse senetlerinin fiyatı yükseldi. Fakat analistler Tesla'nın 2020 gelirlerinin koronavirüs salgınından etkilenmesinden endişeli.

Koronavirüs

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