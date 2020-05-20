Koronavirüs: AB'nin Covid-19'la mücadele danışmanı, 'Avrupa ikinci dalgaya hazıranmalı lıklı olmalı' dedi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Başkanı Doktor Andrea Ammon, Avrupa'nın ikinci bir koronavirüs dalgasına hazırlanması gerektiği uyarısında bulundu. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Ammon, "Bana göre asıl soru, ikinci dalganın ne zaman başlayacağı ve ne kadar büyük olacağı" dedi.

ECDC, Avrupa Birliği üyesi ülkelere, Covid-19 dahil, bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda danışmanlık veriyor.

Doktor Andrea Ammon, ikinci bir koronavirüs dalgasının, uzak bir teori olmadığını söyledi:

"Virüsün özelliklerine, ülkelerdeki bağışıklık oranlarına baktığımda - ki bu yüzde 2 ila yüzde 14 arasında ve çok da iç açıcı değil, bu hâlâ toplumun yüzde 85, yüzde 90 oranında virüs riskine açık olduğunu gösteriyor - virüs etrafımızda, Ocak ve Şubat'ta olduğundan daha fazla dolaşımda…" diyen Ammon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyamet tablsosu çizmek istemiyorum ama gerçekçi olmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Tamamen rahatlamamız gereken bir zamanda değiliz....

"Özellikle şimdi (enfeksiyon oranının) düştüğü açık olunca, insanlar sorunun bittiğini düşünüyor. Ama bitmedi, kesinlikle bitmedi."