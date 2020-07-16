Koronavirüs: AB'nin 'güvenli ülkeler' listesinde Türkiye yine yok

Avrupa Birliği (AB), her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.

Türkiye hala, "zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alıyor.

Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor.

Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor.

AB tarafından 1 Temmuz'da açıklanan güvenli ülkeler listesinde, vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle Türkiye yer almamıştı. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, Türkiye'de bu rakamın 23,5 olduğunu bildirmişti.

Brüksel yönetimi, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz'da yapılacak güncellemede, Türkiye'nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı.

Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı.