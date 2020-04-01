Koronavirüs AB’yi siyasi krize sürüklüyor

AB devletleri krizin ekonomik boyutuyla ortak mücadele konusunda anlaşamıyor.Bundan 10 yıl önce Euro bölgesindeki borç krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan’ın nasıl kurtarılması gerektiğine ilişkin AB içinde yaşanan tartışmaların bir benzeri, şimdi koronavirüs krizinin neden olacağı ekonomik sorunlarla ortak mücadele kapsamında yaşanıyor. Tartışmalar koronavirüs krizinin Avrupa’daki merkezi halinde gelen İtalya’nın AB ortaklarına yaptığı “krizden çıkmak için beraber borçlanalım” çağrısıyla başladı. İtalyan hükümeti bugün kısaca “Corona Bonds” olarak adlandırılan ortak bonoların piyasaya sürülmesi ile AB ülkelerinin koronavirüs salgınının neden olacağı ekonomik krizi birlikte aşmaları önerisinde bulundu. Bu öneriye AB’nin İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan ve Kıbrıs’tan oluşan Akdeniz kanadının yanı sıra Slovenya, Belçika, Lüksemburg ve Finlandiya da destek veriyor. Ancak mali disiplinleri güneye nazaran çok daha iyi olan Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler bu fikre sıcak bakmıyor. Bu ülkelerin başlıca gerekçesi AB’nin Akdeniz kanadının mali disiplin konusunda “gevşek” olması. Koronavirüs krizi öncesinde borç batağında olan İtalya’nın bu kriz sonrası daha da borçlanacak olması kuzey ortaklarını ürkütüyor.

Fakat sorunun siyasi boyutu da var. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkelerde AB karşıtı siyasi partiler son yıllarda konjonktürel partiler olmanın ötesine giderek bu ülkelerin önde gelen siyasi hareketleri haline geldiler, hatta iktidarı zorluyorlar. Bu ülkelerde iktidarlar 10 yıl önce Yunanistan’ı kurtarmak için gereken yüz milyarlarca Euro kaynak konusunda toplumlarını zorlukla ikna ettiler. AB karşıtlığının daha da artmış olduğu günümüzde, toplumları çok daha fazla ve riskli borçlanmaya ikna etmenin imkânsız olduğunu düşünüyorlar. AB liderleri koronavirüse karşı ortak önlemler konusunda 26 Mart’ta telekonferans ile zirve düzenlediler. Fiyaskoyla sonuçlanan zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında “samimi” olarak nitelenen görüş alışverişi yaşandı. Almanya ve Hollanda’nın Corona Bonds konusunda taviz vermeyeceklerini gören İtalya Başbakanı zirve sonrası AB’nin geleceğini sorgulayan açıklamalarda bulundu. Gözler 7 Nisan zirvesinde

Gözler şimdi AB liderlerinin 7 Nisan’da düzenlenecek bir sonraki telekonferans zirvesinde. Bu zirve öncesi AB projesini savunan çevreler alarm zillerini çalmaya başlamış durumda. Avrupa Komisyonu’nun eski başkanlarından 94 yaşındaki Jacques Delors, durumun ne denli vahim olduğunu göstermek amacıyla bir makale kaleme aldı ve “AB projesinin ölümcül bir tehditle karşı karşıya olduğu” mesajını verdi. Avrupa Parlamentosu’nun İtalyan başkanı David Sassoli “Dayanışma olmazsa birlikte olma nedeni ortadan kalkar” diyor. Eurogroupe Başkanı Mario Centeno ise “Euro bölgesinde kırılma riski”nden söz ediyor. Aralarında Milano, Cenova, Bergamo ve Venedik gibi koronavirüsten en çok etkilenen İtalyan kentlerinin belediye başkanlarının da bulunduğu bir grup İtalyan politikacı, 1953 yılında imzalanan Londra anlaşmasıyla Federal Almanya’nın dış borçlarının yüzde 50’sinin silindiğini anımsatarak, Alman basını aracılığıyla Alman hükümetine “dayanışma” çağrısında bulundu. Almanya ve Hollanda hükümetleri bu çıkışlara rağmen şimdilik geri adım atacaklarına dair bir sinyal vermiş değiller. Almanya’da Yeşiller ve Sol Parti dışında hiçbir parti ortak borçlanma fikrine sıcak bakmıyor.