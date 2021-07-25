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Koronavirüs açıklaması tepki toplamıştı! İngiltere Sağlık Bakanı Javid özür diledi

25.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, "Lütfen, henüz yapmadıysanız bu virüsten korkmak yerine onunla yaşamayı öğrenmek için aşı olun" ifadelerinin ardından gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Koronavirüs açıklaması tepki toplamıştı! İngiltere Sağlık Bakanı Javid özür diledi

Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan ve kendini karantinaya alan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Cumartesi günü insanların koronavirüsten "korkmamaları" gerektiğini ifade etmişti. Kullandığı ifadeleri için eleştiri oklarının hedefinde olan Bakan Javid, bugün özür diledi. İşçi Partisi, Sağlık Bakanı Javid'in açıklamasından sonra kendisini "kurallara uyanları aşağılamakla" ve "son derece duyarsız" olmakla suçladı. Eleştirilerin ardından özür dileyen Javid, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı sildiğini söyledi. Javid, "Aşıların toplum olarak savaşmamıza yardımcı olduğu için minnettarlığımı ifade ediyordum, ancak bu yanlış bir kelime seçimiydi ve içtenlikle özür dilerim. Birçoğu gibi ben de bu korkunç virüse karşı sevdiklerimi kaybettim ve etkisini asla en aza indiremem" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 testi pozitif çıktıktan tam bir hafta sonra "iyileştiğini" söylemek için Cumartesi günü Twitter hesabından paylaşım yapmıştı. Javid paylaşımında, "Lütfen, henüz yapmadıysanız bu virüsten korkmak yerine onunla yaşamayı öğrenmek için aşı olun" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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