“Koronavirüs açısından elektronik sigaranın tütünden farkı yok”

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu, elektronik sigara kullanımının, birçok alanda olduğu gibi COVID-19 konusunda da sigaradan bir farkının olmadığını vurguladı.

“YILDA 8 MİLYONDAN FAZLA İNSAN SİGARADAN ÖLÜYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre tütün ve tütün ürünlerinin, birçoğu kanser yapıcı olan 7 binden fazla toksik kimyasal madde içerdiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Koyuncuoğlu, “Tüm dünyada 1,1 milyar civarında kişinin tütün ve tütün ürünleri kullandığı ve bunların yüzde 80’inin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı bildiriliyor. Sigara bağımlılığı, dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri ve dünya çapında yılda 8 milyondan fazla insanı öldürüyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımı nedeniyle gerçekleşiyor Yaklaşık 1,2 milyon kişi ise sigara kullanmadığı halde, ne yazık ki pasif içicilikten dolayı hayatını kaybediyor” diye konuştu.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ OLUŞTURUYOR”

Elektronik sigaranın ilk olarak 2003 yılında Çin'de geliştirildiğini, yaklaşık 3 yıl sonra da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarına tanıtıldığını hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Koyuncuoğlu, “Bu ürünün sıvı içeriğinde nikotin, propilen glikol, gliserin, aromalar ve bilinmeyen başka kimyasallar bulunuyor. Yetişkin için, elektronik sigara, sigara, puro, pipo ve nargile gibi tütün ürünlerine maruz kalmayı sınırlandırarak zararı azaltan bir sigara bırakma aracı olarak ve geleneksel tütün ürünlerine göre daha sağlıklı ve güvenli bir alternatif olarak pazarlanıyor. Ancak bu iddiaların hiçbiri mevcut araştırmalarca desteklenmiyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu iddiaları reddediyor. Elektronik sigaraların, büyük ölçüde kontrolsüz üretimi ve pazarlanması ile bu ürünlerin uzun süreli kullanımının güvenliğini kanıtlayan çalışmaların olmaması çok önemli bir halk sağlığı problemi oluşturuyor. Ayrıca, elektronik sigara kullanımının gençler arasında hızla artması ciddi endişelere yol açıyor” ifadelerini kullandı.