Koronavirüs: Adım adım Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesi

Türkiye koronavirüse karşı alınan önlemleri gevşeterek normalleşme sürecine giriyor. Peki Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi bugüne kadar hangi aşamalardan geçti? BBC İzleme Servisi derledi: Ocak: Koronavirüs Çin'de hızla yayılıyor 6 Ocak: Sağlık Bakanlığı bünyesinde koronavirüse karşı bir operasyon merkezi oluşturuldu. 10 Ocak: Hükümete bu süreçte tavsiyeleriyle yol gösterecek Koronavirüs Bilim Kurulu kuruldu. 14 Ocak: Sağlık Bakanlığı ilk Covid-19 rehberini hazırladı. 20 Ocak: Havalimanlarında Çin'in Vuhan ve Hong Kong kentleri ile ABD ve Rusya gibi bazı ülkelerden gelen yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı. Aynı gün ilk şüpheli vakadan örnek alındı. 24 Ocak: Çin'den gelen yolcular havalimanlarında termal kamerayla izlenmeye başlandı. 27 Ocak: Çin'e seyahat edecek kişilere yönelik bir seyahat uyarısı yayınlandı. 31 Ocak: THY, Çin'deki dört noktaya uçuşlarını durdurdu. Başlangıçta 9 Şubat'a kadar durdurulan uçuşlar, sonrasında da yapılamayacaktı. Şubat: Koronavirüs Çin'den dünyaya yayılıyor 1 Şubat: Çin'den tahliye uçuşu ile Türkiye'ye götürülen vatandaşlar Ankara'da iki haftalık karantinaya alındı.

3 Şubat: Çin'den tüm uçuşlar durduruldu. 7 Şubat: Çin'den hayvan ithalatı durduruldu. 23 Şubat: İran'da salgının yayılmasıyla birlikte bu ülkeden kara, hava ve demiryolu ulaşımı durduruldu. 29 Şubat: Irak, İtalya ve Güney Kore'yle uçuşlar durduruldu. Mart: Dünya genelinde salgına karşı sert önlemler başlıyor 1 Mart: Irak ile kara sınırı kapatıldı. 2 Mart: Suudi Arabistan'a umre ziyaretine gidenlerin sınırda ateşlerini ölçmeye başladı, dönüşte evlerinde 14 gün karantinaya girmeleri tavsiye edildi. Bu tavsiyeye uymayanlar, koronavirüsün yayılma hızını artıracaktı. 11 Mart: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi. 12 Mart: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, tüm bakanların katıldığı bir koronavirüs toplantısı düzenlendi. 5 saate yakın süren toplantıdan okulların tatil edilmesi, kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışının izne bağlanması, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi kararlar çıktı. 14 Mart: Aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu Avrupa ülkeleriyle uçuşlara ara verildi. Azerbaycan sınırı nakliye hariç geçişlere kapatıldı. Bir gün sonra Gürcistan için de aynı karar alınacaktı.

15 Mart: Umreden dönenlere öğrenci yurtlarında 14 gün zorunlu karantina uygulanmaya başlandı. 16 Mart: Barlar, gece kulüpleri, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve kafeler kapatıldı. Camilerde toplu ibadet sonlandırıldı. Yurtdışından dönen herkese iki hafta karantina zorunluğu getirildi. 17 Mart: İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle uçuşlar durduruldu. Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşandı. 18 Mart: Erdoğan Covid-19'a karşı ilk ekonomik destek paketini açıkladı. Paket muhalefet tarafından, yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirildi. 19 Mart: Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapıları kapatıldı. Spor karşılaşmaları durduruldu. 20 Mart: Tüm özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Kültürel ve bilimsel etkinlikler ertelendi. 21 Mart: 46 ülke ile uçuşlar durduruldu. Kuaförler ve güzellik salonları kapatıldı. 27 Mart: THY beş ülke hariç tüm ülkelerden uçuşları durdurduğunu açıkladı. Yurtiçi uçuşların sayısı azaltıldı. Ülke genelinde karantina uygulanan yerleşim yerlerinin sayısı 12'ye çıktı.

29-30 Mart: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle geçinmekte zorlanan insanlara yardım etmek için birer bağış kampanyası başlattı. 30 Mart: Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı amaçla bir bağış kampanyası başlattı. 31 Mart: Belediyelerin başlattığı bağış kampanyaları merkezi yönetim tarafından yasaklandı. Nisan: Salgının zirve noktası 1 Nisan: Vakaların illere göre dağılımı ilk defa halkla paylaşıldı. Vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğu görüldü. 3 Nisan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi, işçiler istisna tutuldu. 4 Nisan: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat kısıtlaması getirildi. 8 Nisan: Karantina uygulanan yerleşim yeri sayısı 156'ya çıktı. 10-13 Nisan: Türkiye'de ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın hayata geçmeden saatler önce duyurulması nedeniyle sokaklarda büyük kaos yaşandı, marketlerin önünde büyük kuyruklar oluştu. 11 Nisan: Türkiye'de bir günde tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 138 ile zirveye ulaştı. 12 Nisan: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası oluşan kaosa dair "Kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Sağlık Bakanı Koca, bazı koronavirüs vakalarında tedavi için sıtma ilacı hidroksiklorokin kullanıldığını duyurdu.

18-19 Nisan: 31 ilde sokağa çıkma yasağı ikinci defa uygulandı. 19 Nisan: Türkiye'de bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 ile zirveye ulaştı. O tarihten itibaren günlük ölüm satıları azalmaya başladı. 20 Nisan: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgının başlangıcından beri ilk defa kamuoyu önüne çıkarak Balıkesir'de bir hastane açılışına video konferans yöntemiyle katıldı. 23 Nisan: Türkiye'de aktif vaka sayısı 80 bin 808 ile zirveye ulaştı. O tarihten itibaren iyileşenlerin sayısı tespit edilen vakaların üzerine çıktı. 23-26 Nisan: Resmi tatil ile birleştirilerek 31 ilde hafta sonu 4 günlük sokağa çıkma uygulandı. Mayıs: Yeni vaka sayısı azalırken normalleşme hazırlıkları başlıyor 3 Mayıs: Sağlık Bakanlığı, iyileşen hasta sayısının Covid-19 hastalarının sayısını ilk defa geçtiğini açıkladı. 4 Mayıs: Yedi ilde seyahat yasağı kaldırıldı. İBB Başkanı İmamoğlu Askıda Fatura uygulamasını başlattı. 6 Mayıs: Sağlık Bakanı Koca, virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu aşamada kontrollü sosyal yaşama geri dönüş yapılacağı açıklandı. 9-10 Mayıs: 24 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.