Koronavirüs: Aile hekimleri Covid-19 salgını sırasında neler yaşıyor?

Sağlık hizmetlerinin birinci basamağında yer alan aile hekimleri, koronavirüs salgını sırasında da faaliyet göstermeye devam ediyor. Peki genelde hastalara koronavirüs testi yapma imkanı olmayan ve küçük mekanlarda hizmet veren aile hekimleri bu süreçte neler yaşıyor? BBC Türkçe'ye konuşan aile hekimleri, en büyük sorunlarının malzeme tedariğinde olduğunu söylüyor. Adını gizli tutan İstanbul'dan bir aile hekimi, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin çok az sayıda olduğunu, kendilerine malzeme alımı için her ay verilen cari gider bütçesinin de koruyucu ekipman fiyatlarındaki artış nedeniyle yetersiz kaldığını anlatıyor: "Bize 4 bin liralık bir cari gider bütçesi veriliyor, koruyucu ekipman dahil tüm ihtiyaçlarımızı o bütçeyle karşılıyoruz. Fakat koruyucu ekipman fiyatları arttıktan sonra bu bütçe yetmez oldu. Özellikle maskeleri piyasada da bulamaz olduk. "Biz haftada iki kutu harcarken devlet iki hafta için bir kutu gönderdi. Siperlik yollamadılar, onu gönüllü olarak üretenlerden aldık.

"Pozitif olduğundan şüphelendiğimiz hastalarla temas ederken kullanmamız gereken N95 maskerlerinden ise iki tane gönderdiler. Bir tane tulum gönderdiler, onu da saklıyoruz çok acil bir durum olursa diye. Oysa en azından her gün yeni bir tulum giymemiz gerekir." Halk dayanışması Bakanlığın kendilerine gönderdiği koruyucu ekipman sayısının yetersiz olduğunu söyleyen doktor, mahallelerinde HDP'li kadınların evlerinde cerrahi maske üretip sağlık kuruluşlarına dağıttığını, o sayede biraz maske alabildiklerini anlatıyor ve ekliyor: "Halk dayanışması devletten daha etkili çıktı." https://www.youtube.com/watch?v=AvB8X57uj\_k&feature=youtu.be Öte yandan aile sağlığı merkezine gelen hastalara dağıtabilecekleri kadar maskeleri yok. Kendi çalıştığı merkezin iki doktor bulunduran küçük bir aile sağlığı merkezi olduğunu söyleyen doktor, aile sağlığı merkezlerinin fiziksel bir standardı bulunmadığını vurguluyor Bu nedenle hastalar aile sağlığı merkezine girmeden önce şikayetlerini soruyorlar ve koronavirüs şüphesi varsa hastayı diğer hastaların yanına göndermeden inceliyorlar:

"Triyaj dediğimiz bir yöntem uyguladık. Hastanın ateşini kapıda ölçüyoruz, ateşi varsa bir paravanın arkasına alıyoruz. İçeri her hasta girdiğinde maske takıyoruz." Duruma göre hastaneye gitmesini tavsiye ediyor veya ambulans çağırıyorlar. Telefon yükü Doktor, salgınla birlikte hem iş yükünün arttığını, hem de şekil değiştirdiğini söylüyor: "Başlangıçta çok fazla hastanın geldiği bir dönem oldu. Sonrasında insanlar zorunlu haller dışında gelmeyi bıraktı. Fakat telefon üzerinden hasta takibi başladı. Her gün çok sayıda hastayı ve temaslı kişiyi aramamız gerekiyor, her gün arayıp 'Ateşin var mı, öksürüğün var mı' diye sormamız gerekiyor. Bu da saatler sürebiliyor. "Ayrıca İçişleri Bakanlığı bir genelge göndererek bölgemizdeki 65 yaş üstü herkesi 10 günde bir aramamızı talep etti. Yalnızca bende 400'den fazla hasta var. Haftada 7 gün arasam günde 60 telefon yapıyor. Her biriyle 5 dakika konuşsak günde 5 saatimi buna ayırmam gerekecek. Bu altından kalkamayacağımız bir iş yükü." "Diğer yandan, başka şikayeti olan hastalara zorunlu olmadıkça telefonla iletişime geçmelerini söylüyoruz. Bir de onların telefon trafiği oluyor."