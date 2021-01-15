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Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu

15.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu

Pandeminin gölgesinde geçen 2020’de akıllı telefon satışları da düştü. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

2020 yılı insanlar için pek çok açıdan zorlu bir dönemeç oldu. Çin’de patlak veren koronavirüs salgını insanlığı ciddi anlamda zor durumda bıraktı. Halihazırda salgının etkileri hala da bitmiş değil. Dileriz 2021 ile birlikte bu süreç de son bulur.

Salgın 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa ve ABD’de pik yapmıştı. Bu durum özellikle dünya ekonomisini etkiledi. Pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Hatta bu yasaklar kapsamında pek çok iş yeri de kapandı.

İnsanların gelirleri azalınca lüks olarak nitelendirilebilecek bazı ihtiyaçlar da ertelendi.

Örneğin telefonunu yenilemeyi düşünenler bu planlarını sonraki bir zamana ertelediler. Hal böyle olunca akıllı telefon satışlarında önemli düşüşler meydana geldi.

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDA DARALMA

Digitimes tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2019 ile kıyaslandığında akıllı telefon satışlarında yüzde 8’lik bir daralma meydana geldi. Araştırmaya bakılırsa 2020'de 1.4 milyar telefon sevkiyatı gerçekleşti. Elbette bu telefonların ne kadarının satıldığı da önemli bir soru işareti.

Çünkü sevkiyatı gerçekleştirilen her telefon satılmış sayılmıyor. Orada önemli bir nüans var. Örneğin bizim teknoloji mağazalarında ya da telefoncularda gördüğümüz her cihaz da sevkiyatı gerçekleşmiş telefonlar arasında yer alıyor.

Muhtemelen 2021’de akıllı telefon satışları biraz daha yükselecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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