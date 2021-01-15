Koronavirüs akıllı telefonları da vurdu

2020 yılı insanlar için pek çok açıdan zorlu bir dönemeç oldu. Çin’de patlak veren koronavirüs salgını insanlığı ciddi anlamda zor durumda bıraktı. Halihazırda salgının etkileri hala da bitmiş değil. Dileriz 2021 ile birlikte bu süreç de son bulur.

Salgın 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa ve ABD’de pik yapmıştı. Bu durum özellikle dünya ekonomisini etkiledi. Pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Hatta bu yasaklar kapsamında pek çok iş yeri de kapandı.

İnsanların gelirleri azalınca lüks olarak nitelendirilebilecek bazı ihtiyaçlar da ertelendi.

Örneğin telefonunu yenilemeyi düşünenler bu planlarını sonraki bir zamana ertelediler. Hal böyle olunca akıllı telefon satışlarında önemli düşüşler meydana geldi.

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDA DARALMA

Digitimes tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2019 ile kıyaslandığında akıllı telefon satışlarında yüzde 8’lik bir daralma meydana geldi. Araştırmaya bakılırsa 2020'de 1.4 milyar telefon sevkiyatı gerçekleşti. Elbette bu telefonların ne kadarının satıldığı da önemli bir soru işareti.