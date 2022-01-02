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Koronavirüs alarmı! ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime geçti

02.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda yaşanan vaka artışlarının ardından ABD'de birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

Koronavirüs alarmı! ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime geçti

Omicron varyantı dünyada paniğe yol açtı. Ülkeler son zamanlarda yaşanan vaka artışlarının ardından aldıkları tedbirleri artırırken bir haber de ABD'den geldi. Yaşanan vaka artışları nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.

70'TEN FAZLA ÜNİVERSİTEDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI

26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı. Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu. Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

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Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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