Koronavirüs: Almanya yılbaşını da kapsayan yeni önlemleri açıkladı

Almanya'da koronavirüs vakaları ve can kaybı azalmayınca, 10 Ocak'a kadar uygulanacak olan yeni önlemler paketi açıklandı.

Almanya'daki vaka artışlarının sebeplerinden birinin de Noel alışverişi olduğu belirtiliyordu. Bu sebeple yeni kısıtlamalar, 24 Aralık'ta başlayacak Noel tatili ve yılbaşını da kapsayacak.

16 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan uygulamaya göre 10 Ocak'a kadar ülke genelinde zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında kalan marketler ve dükkanlar kapalı olacak.

Ülkede okullar da kapanıyor. Başbakan Angela Merkel, çocukların bakımının "mümkün olduğunca evde devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Merkel, Noel için yapılan hediyelik eşya başta olmak üzere alışverişlerin, sosyal temasta dikkate değer bir artışa sebep olduğunu ve bunun da koronavirüsün yayılmasına yol açtığını söyledi.

Son verilere göre ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı 20 bin 200'e, can kaybı da 321'e yükseldi.

Ülkedeki 16 eyaletin liderleriyle görüştükten sonra açıklama yapan Merkel, "Acil önlem alınması gerekiyordu. Sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek, hükümetin görevi" dedi.