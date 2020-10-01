Koronavirüs: Almanya'da hükümetin tavsiyeleri arasına 'düzenli havalandırma' da girdi

Almanya'da ev, iş yeri ve okulların düzenli olarak havalandırılması da koronavirüsle mücadelede hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girdi. Önceden üç maddeden oluşan tavsiye listesi, havalandırma ve mobil uygulama ile beşe çıktı.

Başbakan Angela Merkel, havalandırmanın en ucuz ve en etkili mücadele yollarından biri olabileceğini ve enfeksiyon riskini önemli oranda azaltabileceğini söyledi.

Hükümetin yeni tavsiyeleri daha önce "AHA" harfleriyle özetleniyordu.

"A" sosyal mesafeyi, "H" hijyeni ve diğer "A" da maskeyi temsil ediyordu. Şimdi bu formüle iki harf daha eklendi ve kısaltma "AHACL"ye dönüştü.

Yeni formülde "C" mobil koronavirüs uyarı uygulamasını sembolize ediyor. "L" ise "lüften" yani havalandırma sözcüğünün kısaltması.

'Pencereler günde iki kez, beşer dakika açılmalı'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, havalandırmanın hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girmesinin yıllardır bu konuda çalışmalar yürüten hava hijyeni uzmanlarını memnun ettiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Kışın bile günde iki kez pencereleri açmak, birçok Alman için ulusal takıntıya dönüşmüş durumda. Kira sözleşmelerinde rutubet ve kötü kokuya karşı evlerin havalandırılması için madde var" denildi.