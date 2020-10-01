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Koronavirüs: Almanya'da hükümetin tavsiyeleri arasına 'düzenli havalandırma' da girdi

01.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Almanya'da ev, iş yeri ve okulların düzenli olarak havalandırılması da koronavirüsle mücadelede hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girdi. Üç maddelik tavsiye listesi, havalandırma ve mobil uygulama ile beşe çıktı.

Almanya'da ev, iş yeri ve okulların düzenli olarak havalandırılması da koronavirüsle mücadelede hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girdi. Önceden üç maddeden oluşan tavsiye listesi, havalandırma ve mobil uygulama ile beşe çıktı.

Başbakan Angela Merkel, havalandırmanın en ucuz ve en etkili mücadele yollarından biri olabileceğini ve enfeksiyon riskini önemli oranda azaltabileceğini söyledi.

Hükümetin yeni tavsiyeleri daha önce "AHA" harfleriyle özetleniyordu.

"A" sosyal mesafeyi, "H" hijyeni ve diğer "A" da maskeyi temsil ediyordu. Şimdi bu formüle iki harf daha eklendi ve kısaltma "AHACL"ye dönüştü.

Yeni formülde "C" mobil koronavirüs uyarı uygulamasını sembolize ediyor. "L" ise "lüften" yani havalandırma sözcüğünün kısaltması.

'Pencereler günde iki kez, beşer dakika açılmalı'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, havalandırmanın hükümetin resmi tavsiyeleri arasına girmesinin yıllardır bu konuda çalışmalar yürüten hava hijyeni uzmanlarını memnun ettiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Kışın bile günde iki kez pencereleri açmak, birçok Alman için ulusal takıntıya dönüşmüş durumda. Kira sözleşmelerinde rutubet ve kötü kokuya karşı evlerin havalandırılması için madde var" denildi.

Alman uzmanlar, hava sirkülasyonu için pencerelerin her sabah ve akşam en az beş dakika süreyle açık tutulmasını tavsiye ediyor.

Tüm pencerelerin aynı anda açılarak cereyan yaptırılmasının bundan daha da etkili olduğu belirtiliyor.

'Hastaların yüzde 90'ı virüsü içeride kapıyor'

Uzmanlar, koronavirüs hastalarının yüzde 90'ının virüsü kapalı yerlerde kaptığına dikkat çekerek kış öncesinde havalandırmanın daha da önem kazandığına dikkat çekiyor.

Ülkenin önde gelen koronavirüs uzmanlarından, Berlin'deki Charite Hastanesi'nin baş virologu Christian Drosten, son podcast yayınında evlerin sık sık havalandırılması çağrısını yaparken, haftalık Die Zeit gazetesi 10 sayfalık bir havalandırma rehberi yayımladı.

Berlin Teknik Üniversitesi'nden hava akımı uzmanı Martin Kriegel, koronavirüsten bağımsız olarak havalandırmanın başlı başına çok önemli olduğuna dikkat çekti, "Ofislerin hava kalitesiyle hastalık izni kullananların sayısı arasında doğrudan bağ var" dedi.

Sınıflar nasıl havalandırılmalı?

Ülkede okullar, toplumun hastalıkla yaşamayı öğrenmesi sürecinde birer test alanları olarak görülüyor. Almanya'nın 16 eyaletinin eğitim bakanları geçen hafta sınıfların nasıl havalandırılması gerektiği konusunda bir toplantı yaptı.

Toplantıya akışkan mekaniği, kapalı alan hava hijyeni ve aerodinamik uzmanı beş bilim insanı da katıldı.

Uzmanlar sınıfların ilkbahar ve sonbaharda her 15-20 dakikada beş, kışın da üç dakika havalandırılması tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs

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