Koronavirüs: Almanya'da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

Almanya'da açıklanan son veriler, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden kısa bir süre sonra vaka sayısının artmaya başladığını gösteriyor.

Robert Koch Enstitüsü, kısa adı R0 olan bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren katsayının yeniden 1'in üzerine çıktığını gösterdi.

Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın "önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini" ortaya koyduğu belirtildi.

Almanya'da tüm dükkanların açılmasına izin verildi, okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki haftasonundan itibaren kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 170 bine yakın ve can kaybı da 7 bin 300'ün üzerinde.

Almanya'nın koronavirüs salgınına yaklaşımı övgü toplamıştı. Çok sayıda test gerçekleştiren Almanya'da kısıtlamalar da hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu.

Birçok bilim insanı, Almanya'nın yoğun testler yapmasının yayılımı kontrol altına almasında ve can kaybı düzeyini diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla düşük tutmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.