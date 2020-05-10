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Koronavirüs: Almanya'da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

10.05.2020 19:08 | Son Güncelleme

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, yaptıkları hesaplamalara dayandırdıkları tahminde, bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R0 katsayısının tekrar 1'in üzerine çıktığını duyurdu. Almanya son dönemde kısıtlamaları hafifletmeye dönük adımlar atmaya başlamıştı.

Koronavirüs: Almanya'da kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından vaka sayısında artış tespit edildi

Almanya'da açıklanan son veriler, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden kısa bir süre sonra vaka sayısının artmaya başladığını gösteriyor.

Robert Koch Enstitüsü, kısa adı R0 olan bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren katsayının yeniden 1'in üzerine çıktığını gösterdi.

Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın "önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini" ortaya koyduğu belirtildi.

Almanya'da tüm dükkanların açılmasına izin verildi, okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki haftasonundan itibaren kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 170 bine yakın ve can kaybı da 7 bin 300'ün üzerinde.

Almanya'nın koronavirüs salgınına yaklaşımı övgü toplamıştı. Çok sayıda test gerçekleştiren Almanya'da kısıtlamalar da hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulmuştu.

Birçok bilim insanı, Almanya'nın yoğun testler yapmasının yayılımı kontrol altına almasında ve can kaybı düzeyini diğer birçok Avrupa ülkesine kıyasla düşük tutmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

ALMANYA VİRUS

Kısıtlamaların kaldırılması için protestolar düzenlendi

Almanya'da dün kısıtlamaların çok daha hızlı bir şekilde kaldırılması talebiyle bir dizi protesto gösterisi düzenlendi.

Berlin, Frankfurt, Münih ve Stuttgart gibi büyük kentlerde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Almanya Parlamentosu önündeki gösteriye katılanlardan 30'u sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gösterilere bazı aşırı sağcı grupların ve komplo teorisyenlerinin de katıldığı görüldü.

Kısıtlamaların daha hızlı kaldırılması talebiyle protesto gösterileri düzenlenmesine karşın Başbakan Angela Merkel'e hızlı hareket ettiği eleştirileri yapanlar da var.

Merkel'in eyalet yöneticileriyle yaptığı toplantıda her 100 bin kişi için 50 yeni vaka eşiğinin aşılması halinde kısıtlayıcı önlemlerin yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

Koronavirüs

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