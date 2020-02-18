Koronavirüs anne ile oğlunu ayırdı

Çin’in Wuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

Çin’in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde koronavirüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İHA

